خطوات التسجيل في العوائد السنوية 1442

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التسجيل في العوائد السنوية 1442، يعتبر ذلك الأمر واحد من الأمور المهمة التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقمون بمعرفة قيمة العوائد السنوية التي حصلوا عليها في العام الماضي وأيضاً قيمة العوائد المالية السنوية من خلال الشبكة العنبكوتية.
التسجيل في العوائد السنوية 1442
تعتبر هذه الخدمة واحدة من ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة المالية في المملكة العربية السعودية حيث إن هذه الخدمة هي واحدة من طرق حصول المواطنين في المملكة العربية السعودية علي الأموال حيث يتم تقديم هذه العوائد من فترة إلي أخري سنوية للمواطنين وشيوخ القبائل في المملكة، ويتم الصرف والاستعلام من قبل وزارة المالية.
طريقة الاستعلام عن العوائد بالسجل المدني
حتي تستطيع القيام بعملية الاستعلام عن العوائد يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-
- الأنتقال إلي موقع وزارة المالية السعودية علي شبكة الأنترنت مباشرة.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار الاستعلام عن العوائد من القائمة.
- بعد ذلك الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والاحكام.
- تقوم بكتابة البيانات الشخصية لك في المكان المخصص لها.
- إدخال رقم الهوية الوطنية في المربع المخصص له.
- بعد ذلك كتابة رقم التحقق البشري.
- الضغط علي زر الاستعلام.
- يعرض لك البيانات الخاصة بالعوائد في صفحة أخري.
طريقة التسجيل في العوائد السنوية 1442
حتي تتمكن من التسجيل في العوائد الخاصة بوزارة المالية في المملكة العربية السعودية يجب عليك إن تقوم بالخطوات التالية.
- الولوج إلي موقع وزارة المالية علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة خدمات الأفراد.
- اختيار التسجيل في العوائد.
- تقوم بكتابة البيانات الشخصية التي تتطلب منك.
- إدخال العنوان الوطني الخاص بك في القائمة.
- إدخال معلومات الدخل.
- بعد ذلك إدخال الحساب البنكي الخاص بك.
- تقوم برفع الأوراق والمستندات التي تتطلب منك بصيغة pdf.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر التسجيل.
- يتم إرسال لك علي الهاتف المحمول كود التفعيل.
- تكتب الكود ثم الضغط علي زر التفعيل.
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