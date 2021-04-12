“شؤون الحرمين ” تكمل استعداداتها لاستقبال أول أفواج المعتمرين وأول صلاة تراويح لشهر رمضان

بلادي – الرياض :

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الإثنين)، اكتمال جاهزيتها استعدادًا لاستقبال أول أفواج المعتمرين، وأول صلاة تراويح لشهر رمضان المبارك.

وأوضحت الرئاسة ممثلة في وكالة الرئاسة العامة للشؤون الفنية والخدمية، أنها كثّفت عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل، وتوزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات والزوار بشكل عام، لافتة إلى إشرافها على عمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، وغيرها من الخدمات .

وأشارت إلى أنها أشرفت على تجهيز المكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد، وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره، ووضع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، وتجهيز أنظمة الصوت من الميكروفونات ومكبرات الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق بكوادر فنية متخصصة.

وتقوم الوكالة بتنظيم الساحات، وتنظيم حركة التنقل داخل المسجد الحرام وساحاته عبر مراقبين موزعين على الممرات الرئيسة والفرعية، وذلك لضمان نجاح عمليات التفويج، وتحقيق متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.