بينها دولة عربية.. 5 دول تبدأ صيام رمضان الأربعاء

بلادي – الرياض :
أعلنت عدة دول عربية وإسلامية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 1442 هـ الليلة، ليصبح غدًا الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021، هو غرة الشهر الكريم، ويدرك المسلمون إقامة صلاة التراويح عقب صلاة العشاء اليوم (الإثنين).
إلا أن هناك بعض الدول تعثر لديها رؤية هلال رمضان الليلة، لتُعلن أن الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان، وبذلك يكون أول أيام شهر رمضان لديها هو الأربعاء.
الثلاثاء بداية رمضان
أعلنت المملكة اليوم عبر المحكمة العليا ثبوت رؤية هلال رمضان، ويشترك معها في صيام الثلاثاء العديد من الدول التي أعلنت أن اليوم المُتمم لشهر شعبان منها: مصر، الأردن، الإمارات، البحرين، العراق، الكويت، اليمن، إندونيسيا، تركيا، تونس، سوريا، فلسطين، قطر، لبنان وماليزيا.
دول تصوم الأربعاء
وتضم قائمة الدول التي أعلنت أن الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن أول أيام رمضان هو الأربعاء 5 دول حتى الآن: سلطنة عمان، أستراليا، الهند، بروناي، ونيبال.
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