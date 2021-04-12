هل يجوز حجز مقعد معين في المسجد باستمرار؟ المفتي يرد

بلادي – الرياض :
رد رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، على سؤال حول مدى جواز حجز مكان في المسجد بصفة مستمرة.
وقال إنه لا يجوز للرجل أن يحجز موقعًا معينًا في المسجد بصفة مستمرة.
وأكد أن الرسول ﷺ نهى عن ذلك بشكل واضح، قائلًا: “لا يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير”.
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