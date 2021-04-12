بعد التوجيه بألا تزيد على نصف ساعة.. أيهما أفضل: صلاة التراويح في البيت أم المسجد؟ الشيخ الخثلان يجيب

بلادي – الرياض :

أكد الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، أن صلاة التراويح في المسجد أفضل من البيت.

وأشار إلى تساؤل العديد من الناس حول أفضلية صلاة التراويح في البيت أم المسجد، خاصة بعد التوجيه بألا تزيد مدة صلاة العشاء والتراويح على نصف ساعة بسبب ظروف جائحة كورونا.

وأوضح أن صلاة التراويح في المسجد أفضل، لأن من يصليها في المسجد حتى ينصرف الإمام يُكتب له أجر قيام ليلة كاملة.