بلادي – الرياض :
أكد الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، أن صلاة التراويح في المسجد أفضل من البيت.
وأشار إلى تساؤل العديد من الناس حول أفضلية صلاة التراويح في البيت أم المسجد، خاصة بعد التوجيه بألا تزيد مدة صلاة العشاء والتراويح على نصف ساعة بسبب ظروف جائحة كورونا.
وأوضح أن صلاة التراويح في المسجد أفضل، لأن من يصليها في المسجد حتى ينصرف الإمام يُكتب له أجر قيام ليلة كاملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد التوجيه بألا تزيد على نصف ساعة.. أيهما أفضل: صلاة التراويح في البيت أم المسجد؟ الشيخ الخثلان يجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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