ضوابط صلاة التراويح في المسجد الحرام رمضان 1442

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عمر شويل - جدة ضوابط صلاة التراويح بالمسجد الحرام، تقام صلاة التراويح بشهر رمضان من كل عام في المسجد النبوي والمسجد الحرام بشكل طبيعي ولكن مع وجود الجائحة العالمية في الفترة الحالية جائحة فيروس كورونا قد تم وضع مجموعة ضوابط لإقامة صلاة التراويح في المسجد الحرام لرمضان هذا العام 1442 لكي يتم توفير مقدار أكبر من الوقاية والحماية لجميع الزائرين والعاملين بالحرم المكي فما هي تلك الضوابط؟

استطلاع هلال شهر رمضان 1442

تم بمشيئة الله استطلاع هلال شهر رمضان لهذا العالم أمس الأحد الموافق الحادي عشر من أبريل وقد أوضحت الرؤية أن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان المبارك وبذلك يصبح غدًا الثلاثاء بتاريخ 13 من أبريل هو أول أيام الشهر المنتظر شهر رمضان.

ضوابط الصلاة في المسجد الحرام بشهر رمضان

قامت وزارة الحج والعمرة بالسعودية بوضع مجموعة من شروط الصلاة بالمسجد الحرام وخاصةً صلاة التراويح وجاءت كالآتي:

في ظل الفترة الحالية قد تم تقليل الطاقة الاستيعابية للحرم المكي أثناء صلاة شهر رمضان فأصبحت 45 ألف مصلي فقط.

تم ضم الساحة الغربية من الحرم ليتمكن المصلين من الصلاة بها ومسموح بعدد 15 ألف مصلي فقط وبذلك تصبح الطاقة الاستيعابية للحرم المكي 60 ألف مصلي.

تم تخصيص مكان الروضة الشريفة والحرم القديم ليكون مكان العاملين بالمسجد فقط.

لا يسمح بالسحور أو الإفطار في الحرم المكي.

يتم فتح المسجد النبوي قبل آذان الفجر بمدة ساعتين فقط وفي العشرة أيام الأخيرة من رمضان يتم فتح المسجد طوال اليوم.

تقلل مدة صلاة التراويح عن ذي قبل وبعد الصلاة بنصف ساعة بالضبط يغلق المسجد.

جدول صلاة التراويح بالمسجد الحرام 1442

ويرغب المصلون بالتعرف على جدول صلاة التهجد وكذلك صلاة التراويح بالمسجد الحرام لشهر رمضان هذا العام حيث يرغب البعض في الحضور لبعض المؤذنين والأئمة عن غيرهم لذلك قامت وزارة الحج والعمرة بنشر جدول صلاة التراويح والتهجد بالمسجد الحرام ويمكن اتباع خطوات التعرف على جدول التراويح والتهجد بالمسجد الحرام كالآتي: