نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي صلاة الفجر 1 رمضان 1442 فى السعودية اليوم الثلاثاء 13 نيسان 2021 ومعرفة مواقيت الصلاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة متي صلاة الفجر 1 رمضان 1442 ، يكثر البحث عبر كل محركات البحث المختلفة جميع شبكات الأنترنت لمعرفة المواعيد الخاصة بالصلاة ، وتأتي عملية البحث الكبيرة من جانب المتابعين عن مواعيد الأذان مع دخول شهر رمضان ، حيث تم الإعلان من قبل دار الإفتاء داخل المملكة العربية السعودية عن أن يوم الأثنين سوف يكون أخر أيام شهر شعبان وأن يوم الثلاثاء الموافق في شهر أبريل الثالث عشر من الشهر هو أول أيام شهر رمضان المبارك .

متي صلاة الفجر 1 رمضان 1442

وتتصدر عملية البحث منذ أن تم الإعلان عن مواعد بداية الشهر المبارك من قبل المتابعين عملية البحث عن مواقيت الصلاة ومن بينهم عملية البحث عن موعد أذان المغرب داخل المملكة العربية السعودية وتأتي تلك العملية لمعرفة المواعيد الخاصة بالصلاة لمعرفة موعد بداية الصيام و موعد الفطار للمسلمين والمسلمات داخل المملكة العربية السعودية ، وبعد عملية البحث الكبيرة فقد قومنا بتوفير جميع مواعيد الصلاة لأول أيام شهر رمضان للعام

مواعيد صلاة اليوم الثلاثاء فى السعودية

صلاة الفجر تأتي في تمام الساعة : 4:39

أم صلاة الظهر تأتي في تمام الساعة :12:23

فيما صلاة العصر تأتي في تمام الساعة :3:51

وجاءت صلاة المغرب في تمام الساعة :6:45

وأخيرا صلاة الفجر في تمام الساعة :7:56

الرياض :

صلاة الفجر الساعة : 4:11

صلاة الظهر في تمام الساعة :11:54

صلاة العصر : 3:23

صلاة المغرب في الساعة :6:17

وصلاة العشاء جاءت في تمام الساعة :7:29

مكة المكرمة :

تأتي صلاة الفجر في تمام الساعة : 4:44

وأتت صلاة الظهر في تمام الساعة :12:22

جاءت صلاة الفجر في تمام الساعة :3:47

صلاة الفجر في تمام الساعة :6:41

أخيرا جاءت صلاة العشاء في تمام الساعة : 7:52