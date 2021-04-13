شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي 1442 والتسجيل الإلكتروني

نعرض لكم شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي 1442 في المملكة العربية السعودية والذي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة، كما نوضح لكم خطوات التسجيل الإلكتروني للحصول على المعاش في المواعيد التي يتم وضعها من قبل الضمان، ويعد المعاش هو عبارة عن خدمة سعودية تهدف إلى صرف مبلغ مالي شهريًا وذلك لتعمل على إعانة المواطنين المحتاجين المقيمين داخل المملكة السعودية على سد احتياجات عائلاتهم وتكاليف المعيشة.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي

وقامت وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة بالتعاون مع هيئة الضمان الاجتماعي بوضع العديد من الشروط والمعايير التي يتم من خلالها تقييم حالة المواطن ومدى استحقاقه للحصول على المعاش، وذلك حتى يصبح هناك حالة من العدالة داخل المجتمع السعودي وتوافق بين الفئات المختلفة، وتلك الشروط هي:

يجب أن يكون المستفيد سعوديًا ومقيمًا بشكل دائم في المملكة العربية السعودية وِفقًا لحقوق الرقابة المنصوص عليها في اللوائح.

دخل الأسرة أو الفرد المستقل أقل من حد حساب المعاش.

الالتزام باستيفاء متطلبات وزارة التعليم والصحة والخدمة الاجتماعية بناءًا على ما حددته اللائحة.

المرأة غير السعودية التي هي متزوجة من سعودي.

الأرملة والمطلقة غير السعودية التي لديها أبناء سعوديون.

أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية والتي زوجها غير سعودي.

الأشخاص أصحاب الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام الذين يمتلكون بطاقة تنقل.

أهداف الضمان الاجتماعي

ويقوم الضمان الاجتماعي على العديد من الأهداف والتي تساعد المجتمع بشكل كبير والقضاء على أي نوع من أنواع الفقر داخل المملكة، وجاءت تلك الأهداف كالآتي: