دوت الخليج تواصل تميزها … بلقاء بعنوان ” البرامج الإنتاجية.. نجاح متواصل “

دوت الخليج – المدينة : لمى البنصاري عقدت دوت الخليج بالمدينة المنورة اليوم الأربعاء الموافق 25 / 8 /1442 هـ لقاء توعوي وتثقيفي عن البرامج الإنتاجية عبر منصة الاتصال المرئي «zoom» وذلك تبعا لتطبيق الأنظمة للإجراءات الاحترازية

في تمام الساعة السابعة مساءاً وهو لقاء يستهدف طالبات وطلاب تخصص الإعلام بجامعة طيبة والجامعات الأخرى بعنوان ” البرامج الإنتاجية في دوت الخليج .. نجاح متواصل ” لمدة 56 دقيقة ، ولقد قاد اللقاء رئيس تحرير دوت الخليج الأستاذ عماد الصاعدي ومشرفة التدريب الميداني ومديرة مركز الإعلام الرقمي الأستاذة أوصاف الفارس وفي اللقاء الذي حضره ما يقارب 27 طالب وطالبة بينهم الأستاذة منال العثمان مديرة منطقة الرياض

ناقش اللقاء عدة من المحاور من أهمها تعريف مفهوم البرامج الإنتاجية وانواعها وأيضا ناقش نماذج للبرامج الإنتاجية ، وأوضح الأستاذ عماد الصاعدي أن صاحب السمو الملكي امير منطقة المدينة فيصل بن سلمان آل سعود وسمو نائبه من أكبر الداعمين للإعلاميين وأنهم حريصين على تطور العملية الصحفية في المدينة المنورة ، وكذلك صرح الصاعدي أن التدريب في دوت الخليج مخرجاته مثمرة مؤكداً أن دوت الخليج قادرة على صنع فارق من خلال أعمال إعلامي المستقبل

ومن الجانب الاخر تطرقت الأستاذة اوصاف الفارس إلى تعريف المركز الإعلامي الرقمي وتعريف الطلاب والطالبات بأهدافه والدورات التي يقدمها المركز ومن ضمنها :دورة المونتاج ، ودورة ترجمة الألعاب الالكترونية وأيضا دورة للتصوير الرقمي ، كما ذكرت الأستاذة اوصاف عدة نقاط تتعلق بطريقة سير اللقاءات وطرق ارسال التكاليف التي طلبت من المتدربين

وفي ختام اللقاء شكر رئيس التحريرعماد الصاعدي الطلاب والطالبات على حضورهم ، سائلاً من المولى عز وجل التوفيق والسداد والنجاح للطلاب والطالبات بقسم الإعلام خلال فترة التدريب الميداني

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