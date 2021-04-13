التسجيل في نظام نور برقم الهوية 1442 وتقديم رياض الأطفال في السعودية

يمكن الآن التسجيل في نظام نور برقم الهوية 1442 وذلك للاستفادة من الخدمات التعليمية التي يقدمها الموقع الإلكتروني، والتي من بينها التقديم في رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية حيث قامت وزارة التعليم بالإعلان عن إتاحة تسجيل جميع الطلاب والطالبات في نظام نور في كافة مراحل الروضة، وذلك في كل مناطق المملكة مع ضرورة الالتزام بالشروط من أولياء الأمور وتقديم جميع الأوراق المطلوبة وأيضًا المواعيد المقررة, ويُعتبر تسجيل طلاب رياض الأطفال في نظام نور من الأشياء الضرورية التي تشغل كل أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية, حيث يرغب أولياء الأمور في معرفة طريقة التقديم وشروط ومواعيد التقديم حتى يكونوا قادرين على التقدم لأبنائهم.

التسجيل في نظام نور برقم الهوية

ويمكن الآن لجميع أولياء الأمور التسجيل في نظام نور برقم الهوية لتقديم الطلاب في مرحلة الروضة من خلال حساب ولي الأمر، فإذا لم يكن لديه حساب يمكنه إجراء العمليات التالية:-

الدخول على رابط نظام نور

انقر على زر “حساب جديد”.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك.

أدخل المعلومات الشخصية المطلوبة واتبع الخطوات.

سجل الدخول إلى نظام نور.

أدخل الاسم وكلمة المرور والرمز المائي.

انقر على “تسجيل طلاب جدد”.

حدد قسم رياض الأطفال.

أدخل معلومات الطفل والأب المطلوبة.

تقوم المدرسة بالتأكيد بعد اعتماد البيانات.

إرسال المستندات المتبقية إلى المدرسة مع مستندات الفحص الطبي.

شروط التقديم في مرحلة رياض الأطفال

وقامت وزارة التعليم بالإعلان عن الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل قبول الطلاب في مرحلة الرياض وهي كالآتي: