متابعة طلب المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa وخطوات التسجيل

متابعة طلب المساعدة المقطوعة والاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي التي يتابعها مئات الآلاف من المواطنين السعوديين في كافة محافظات المملكة، حيث يتابع مستفيدي معاش الضمان التقديم الدوري على طلب معونة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وخطوات ورابط الاستعلام، ويترقبوا الإعلان عن الانتهاء من دراسة الطلبات في وقت قريب، ويكون متابعة الطلب هو ما يقوموا به بشكل يومي.

تسجيلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

موعد صرف المساعدة المقطوعة

يتابع مئات الآلاف من المواطنين المسجلين في وزارة الموارد البشرية في برنامج راتب الضمان الاجتماعي تقديم طلبات الحصول على المساعدة المقطوعة من الوزارة والتي تعتبر مبلغا من المال يتم تسليمه مرة واحدة بالعام إلا أن موعد الصرف لا يكون محددا، حيث يتقدم بطلب الحصول على المقطوعة الآلاف في كل عام وتقوم الوزارة بدراسة جميع الحالات لضمان الاستحقاق على أن يتم حصر أعداد المتقدمين الجدد بالإضافة إلى الذين حصلوا عليها من قبل ويتم تحديد الموازنة المالية للدفعة الجديدة ويتم بعدها تحديد موعد الصرف.

تقديم طلب الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

يقوم المستخدم بالدخول على رابط المساعدات المقطوعة. يتم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية للوزارة. يتم كتابة الرقم المدني ورمز التحقق ورقم الهاتف النقال. يقوم باستلام رقم الطلب على الهاتف النقال. يمكن استخدام رقم الطلب في الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

متابعة طلب المساعدة المقطوعة

بعد الانتهاء من تقديم الطلبات يقوم المواطن السعودي الذي تنطبق عليه شروط الاستحقاق لراتب الضمان الاجتماعي وأيضا المساعدة المقطوعة بمتابعة الطلب الذي قام بتسجيله للتعرف على قبوله أو عدم القبول كما يتم من خلاله الاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان، والتي لم يتحدد لها موعد حتى الآن، وإليكم خطوات متابعة طلب المساعدة المقطوعة: