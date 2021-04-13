نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل الدخول لآداء الاختبارات النهائية 1442 المرحلة الابتدائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي التعليمية 1442 تعتبر أحد أهم المنصات الإلكترونية التي قامت المملكة العربية السعودية بتصميمها، حيث أنها المنصة التعليمية الاولي بالسعودية، وقد تم اطلاقها مع بداية العام الدراسي الجاري لتستمر العملية التعليمية في الظروف العالمية الحالية، واليوم هو اول ايام اختبارات المرحلة الابتدائية، وقد قامت وزارة التعليم بالإعلان عن موعد اختبارات المرحلة الابتدائية بداية من الصف الثالث حتي السادس، وسنوافيكم بالمواعيد كافة وهذا بالإضافة إلي رابط تسجيل دخول اختبارات منصة مدرستي فتابعونا

اختبارات منصة مدرستي

موعد اختبارات المرحلة الابتدائية

قام تعليم الرياض بالإعلان عن استعداد وزارة التعليم لاستقبال 365 الف طالب وطالبة من جميع انحاء المملكة لآداء اختبارات نهاية العام اليوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل 2021، والرقم بالتحديد هو 365252 طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية.

متي اختبارات المرحلة الابتدائية

تبدأ اختبارات منصة مدرستي المرحلة الابتدائية اليوم 1 رمضان 1442 من الساعة الثالثة حتي الخامسة عصرا، كما تم تحديد موعد اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية ليكون بداية من 6 رمضان من الساعة 12:30 ظهرا وحتي الساعة 2:30 ظهرا.

والباقي من الوقت يتم تخصيصه لمراجعة المقررات التعليمية للطلاب وتسديد الفاقد التعليمي إن وجد.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

جدول اختبارات المرحلة الابتدائية “محايل”

الفترة بداية الاختبار نهاية الاختبار الصف الثالث الصف الرابع الصف الخامس الصف السادس 13 ابريل الأولى 3:00 عصرا 3:40 عصرا رياضيات فقه توحيد لغتي الجميلة الثانية 3:40 عصرا 4:20 عصرا لا يوجد رياضيات فقه فقه 14 ابريل الأولى 3:00 عصرا 3:40 عصرا علوم توحيد رياضيات توحيد الثانية 3:40 عصرا 4:20 عصرا لا يوجد لغتي حديث اجتماعيات 15 ابريل الأولى 3:00 عصرا 3:40 عصرا لغتي علوم اجتماعيات حديث الثانية 3:40 عصرا 4:20 عصرا لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 16 ابريل الأولى 3:00 عصرا 3:40 عصرا توحيد اجتماعيات علوم رياضيات الثانية 3:40 عصرا 4:20 عصرا لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 17 ابريل الأولى 3:00 عصرا 3:40 عصرا فقه حديث لغتي الجميلة علوم الثانية 3:40 عصرا 4:20 عصرا لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

اختبارات مدرستي المرحلة الابتدائية

يقوم الطلاب والطالبات بآداء اختبارات المرحلة الابتدائية الصف الثالث والرابع والخامس والسادس إلكترونيا عبر منصة مدرستي التعليمية، وقد صرحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أن الطالب يؤدي اختباراته ورقيا في حالة عدم توافر انترنت او عدم قدرة الطالب علي دخول منصة مدرستي إلكترونيا.

منصة مدرستي تسجيل دخول

رابط منصة مدرستي

حتي تتمكن من آداء اختبارات مدرستي المرحلة الابتدائية، يجب عليك التوجه إلي منصة مدرستي تسجيل دخول لآداء اختبارات نهاية العام من خلال الرابط الرسمي، وسنوافيكم بأية اخبار جديدة حول منصة مدرستي لآداء اختبارات الطلاب فتابعونا.