منصة مدرستي التعليمية اختبارات المرحلة الابتدائية العودة للمدارس 1443 backtoschool

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عمر شويل - جدة منصة مدرستي تسجيل الدخول أداء الاختبارات النهائية للفصل الثاني 1442، أعلنت وزارة التعليم السعودية، أن اختبار المراحل المختلفة يبدأ أول شهر رمضان المبارك، وسيكون الاختبار للمرحلة الابتدائية في أول يوم، وبعده بعدة أيام يؤدي طلاب المتوسط والثانوي اختباراتهم النهائية، ويمكنكم دخول العودة للمدارس رابط الاختبارات للأداء والحل، وبعدها يتم انتظار نتائج الطلاب من نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق.

الاختبارات النهائية 1442 العودة للمدارس

أعلنت وزارة التعليم السعودية، أن هناك اختبارات لأكثر من 500 مليون نسخة عبر منصة مدرستي التعليمية، والتي تخدم الطلاب خلال العملية التعليمية الحالية، وتعمل علي تطوير مستواهم، والاختبارات النهائية حالياً ستحدد مصير الطلاب بالفصل الثاني، وبعدها معرفة نتائج نظام نور بالسجل المدني، والحصول علي إجازة، وتطبيق آلية تطوير الدراسة من العام المقبل.

أشاد الدكتور حمد آل الشيخ بنجاح المنصة الكبير، وسيؤدي الطلاب في مختلف المراحل اختباراتهم خلال العودة للمدارس بالموقع الجديد وفق الخطة للتنمية.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

يمكنكم تسجيل دخول مدرستي رابط رسمي، وبتطبيق الخطوات التالية تصبحون قادرون علي استخدامها كالآتي:

يجب تسجيل دخول منصة مدرستي العودة للمدارس توكلنا الإلكترونية.

يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.

يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.

يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.

استخدام المنصة madrasati.

بذلك تكونوا قادرين علي التعامل مع المنصة الإلكترونية، وإجراء كل ما يتطلبه الأمر منكم، وجدير بالذكر أن المنصة سيتم تطويرها وفق آلية تطوير الدراسة، منها إعلان تحويل العام الدراسي إلى ٣ فصول بدلاً من اثنين، كما تم تأكيد تدريب طلاب الجامعات إلزامياً لمدة ٦ أشهر قبل التخرج، بجانب العمل علي توسع المجال في التعليم المشترك للابتدائي.