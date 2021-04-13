قسط مع الراجحي بهامش ربح 0% على مشترياتك ببرنامج من اختيارك بين 3 أو 6 أشهر

أطلق مصرف الراجحي برنامج قسط مع الراجحي الذي يمكن المواطنين في المملكة العربية السعودية من شراء كل ما يحتاجون إليه بقيمة ألف ريال سعودي أو أكثر ونظام تقسيط مذهل على ثلاث أشهر وحتى 6 أشهر وذلك بدون هامش ربح من خلال برنامج تساهيل الراجحي، ولكن هناك العديد من الشروط والأحكام التي يجب تطبيقها حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من ذلك العرض، ومن خلال مقالنا التالي نقدم لكم جميع المعلومات حتى تكونوا على دراية كاملة بكل ما يشتمل عليه ذلك النظام للاستفادة منه.

قسط مع الراجحي مع البطاقة الائتمانية

هناك مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب أن تتوافر في المواطن حتى يتمكن من الاستفادة من برنامج قسط مع الراجحي، والتي تتمثل فيما يلي:

يجب أن تكون فاتورة المشتريات المرغوب تقسيطها لا تقل عن ألف ريال من التاجر.

هناك خطتين للتقسيط فقط وهم برنامج 3 أشهر، وبرنامج 6 أشهر.

من الممكن للعميل أن يقوم بالتقسيط في أربعة عمليات شراء في نفس الوقت، بهامش ربح 0% من برنامج تساهيل.

يعتبر ذلك العرض ساري على البطاقات الائتمانية فقط.

حتى يتمكن العميل من تطبيق الأمر على العمليات الفورية، يجب عليه التواصل مع البنك من خلال رقم 92003344.

برنامج تساهيل 0% من مصرف الراجحي

يوفر برنامج تساهيل المرونة القوية في التسوق، والراحة في أنظمة السداد الغير محدودة، وذلك من خلال التقسيط مع مصرف الراجحي من خلال قسط شهري ثابت وميسر من خلال برامح 3 أو 6 أو 9 حتى 12 شهر من التقسيط بدون فوائد وبدون رسوم، بالتعاون مع عدد كبير للغاية من المحلات التجارية التي تتنوع بين لأزياء العامة والإكسسوارات، وأثاث المنزل، وأزياء الأطفال والملابس الداخلية والأحذية ومنتجات التجميل والعناية بالبشرة والملابس النسائية، من خلال مكالمة هاتفية وحيدة مع خدمة العملاء.