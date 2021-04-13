تفاصيل ايداع المكرمة الملكية ميعاد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

المساعدة المقطوعة والمكرمة الملكية هي خدمات تقدم للمواطنين في المملكة العربية السعودية وخاصة محدودي الدخل وتصرف على مدار الشهر، ونحن اليوم هو الأول من شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات، وقد تحدثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق عن علميات صرف المساعدات المقطوعة ومعاشات الضمان الاجتماعي سوف تكون في بداية شهر رمضان الكريم، لذلك يبحث العديد من المواطنين في كل مكان في المملكة عن الاستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة ومعاشات الضمان الاجتماعي لهذا الشهر، ونرصد لكم من خلال موقعنا تفاصيل الاستعلام عن المساعدة والمكرمة الملكية من خلال ذلك التقرير الذي نوضح فيه كافة التفاصيل للاستعلام عن صرف المعاشات للمستحقين.

المكرمة الملكية في وزارة الموارد البشرية

ومن يريد صرف المكرمة الملكية من أصحاب معاشات الضمان والمقطوعة التي تتاح في شهر رمضان الجاري لعام 1442 عليه أن يقوم بتقديم تصريح بداخله بيان الحالة الخاصة بالضمان الاجتماعي له، ومن خلال تلك الحالة يتم تقييم المرتب أو المبلغ المالي الذي سوف يصرف من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

كيفية الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي لعام 1442

في البداية على المواطن المستفيد من الضمان الاجتماعي التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التنمية من هنا، وكتابة الإسم الخاص به، مع إضافة رقم التحقق والذهاب إلى كلمة الاستعلام عن الضمان والاستعلام أيضاً عن المساعدة المقطوعة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هنا، بالإضافة إلى صرف المكرمة الملكية المقدمة من قبل المملكة، وسوف يتم إصدار الرواتب لتلك الخدمات العديدة في العديد من البنوك خلال ساعات قليلة من الان حيث تصرف المساعدات المقطوعة والضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين بداخل السعودية.