موعد المساعدة المقطوعة تعرف على الفئات المستحقة لمقطوعة الضمان الاجتماعي

المساعدة المقطوعة هو منحة مالية سنوية تقدم من وزارة العمل السعودية لكافة الأفراد المحدودة ومعدومين الدخل والغير تحصلين على عمل ، وذلك لمساعدتهم وإعانتهم على المعيشة الغالية والصعبة في ظل ارتفاع الأسعار التى نالت كافة السلع والمنتجات وجاء،دعم المساعدة المقطوعة تنفيذً لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو الأمير ولى العهد، وذلك للحد من حالات الفقر الموجودة بالمملكة والعمل على الارتقاء الاقتصادي لها من كافة نواحي الحياة، ويتم صرف المساعدات المقطوعة لفئة بأنها تم تحديدها من قبل وزارة العمل السعودية، وسوف يتم ذكر تلك الفئات خلال السطور القليلة المقبلة.

المساعدة المقطوعة فئات الضمان

هناك عدة فئات تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الوقوف والضمان الاجتماعي السعودي هم فقط من لهم حق الحصول على منحة المساعدة السنوية، وإذا كنت ترى نفسك عزيزي القارئ من أحد هؤلاء الفئات عدفعليك الإسراع في التقدم للحصول على تلك المنحة، وتلك الفئات هى:

الفقراء ومحدودى الدخل.

أسر الشهداء.

أسر السجناء.

الأسر التي يكون عائل.

الأرامل.

المطلقات.

كبار السن من الرجال والنساء.

ذوى الإعاقات.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

الاستعلام عن مواعيد صرف المساعدة المقطوعة لسنة ١٤٤٢

بسبب التأخير في صرف المساعدات يتساءل المئات من المواطنين السعوديين عن مواعيد الصرف الخاصة بهذا الدعم، ونحن سوف نوفر لكم كافة المعلومات وطريقة الاستعلام من خلال الدخول على المصادر الرسمية الذي حددته وزارة العمل السعودية بعيدا عن المواقع الاجتماعية التي هدفها ترويج الإشاعات، فقط عليك اتباع ما يلي: