نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف راتب الضمان الاجتماعي أبريل 2021 مع بداية رمضان 1442 وإيداع المكرمة الملكية الاستعلام إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر أبريل 2021، من الموضوعات التي يوجد عليها بحث كبير خلال الساعات الأخيرة، خاصةً بعد إعلان بنك الراجحي عن إيداع راتب الضمان لدية وبداية الصرف من اليوم، بالرغم من تحديد موعد الصرف يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري الموافق الأول من رمضان 1442، هذا ولم تُعلن باقي المصارف والبنوك التي يتم تحويل مبلغ الضمان عليها، أخبار عن إيداع المبالغ كما حدث في بنك الراجحي، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نتابع معكم أخر وأهم الأخبار وننقلها لكم لحظة بلحظة فتابعونا.

صرف راتب الضمان الاجتماعي رمضان 1442

من المقرر صرف رواتب الضمان الاجتماعي لشهر أبريل الجاري، يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل بالتزامن مع أول رمضان 1442، هذا وسيتم صرف المكرمة الملكية التي يصدر بها قرار من خادم الحرمين الشريفين، مساهمةً منه للآسر المشمولة بالضمان والأكثر فقراً، لسد احتياجاتهم في ظل الوضع الراهن المترتب على التحديثات الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا، ومع دخول شهر رمضان المعظم تكون فرصة كبيرة لصرف هذه المكرمة الكريمة.

رابط الاستعلام إلكترونياً

الدخول على موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “hrsd.gov.sa“.

الدخول على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على مستفيد الضمان.

كتابة رقم السجل.

الضغط على عرض.

يتم عرض التفاصيل الخاصة بمستفيد الضمان والمبلغ المستحق للصرف.

نظام الضمان الاجتماعي 1442

يحتل نظام الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية مكانة كبيرة لدي العديد من المواطنين، حيث يهدف لتحسين مستوي معيشة الآسر الفقيرة وتوفير حياة كريمه لهم وذلك بصفة شهرية، وقد قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن ضرورة تحديث بيانات المستفيدين من معاش الضمان، حتي يتم تحديد الآسر والأفراد المستحقين دون غيرهم، وفي حالة عدم تحديث البيانات يتم إيقاف راتب الضمان، وعند إيقاف الصرف يحق للمستفيد الاستفادة من خدمة تقديم طلب اعتراض، مؤيد بالمستندات التي تثبت حقه في الصرف، على أن يتم فحص الطلب والرد عليه في خلال 15 يوم.

صرف المكرمة الملكية رمضان 1442

يتم صرف المكرمة الملكية التي يقوم خادم الحرمين الشريفين بإصدار قرار بصرفها في شهر رمضان، بالتزامن مع موعد صرف راتب الضمان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وخلال الساعات الأخيرة بدأت البنوك التي تصرف رواتب الضمان بإرسال إشعارات الصرف على هواتف المستفيدين، حتي يتم التوجه للمصرف المخصص لكل مستفيد وصرف المبالغ المستحقة للراتب والمكرمة.