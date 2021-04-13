ماين كرافت الجديدة للدخول في مسابقة مدرستي تبرمج النسخة الثانية 1443 // وزارة التعليم تحدد الموعد

أعلنت وزارة التعليم السعودية على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة أبتسام الشهري، أن لعبة ماين كرافت التعليمية سوف تكون ضمن نسخة جديدة من مسابقة مدرستي تبرمج العام القادم، بعد النجاح الكبير الذي حققته المسابقة هذا العام وعدد المشتركين في المسابقة الذي قدر عددهم 4.6 مليون مشترك، وجعل من المسابقة فرصة جيدة للدخول في عالم الحوسبة والبرمجة، وهو الهدف من المسابقة التي تسعى إليه الوزارة وأن تجعل عالم البرمجة، متوطن في المناهج التعليمية في المملكة خلال السنوات القادمة لخلق جيل قادر على الأبداع والتصميم.

أصدار لعبة ماين كرافت النسخة الجديدة 2021

منذ أن تم أطلاق اللعبة الإلكترونية عام 2011 واللعبة تنتشر بسرعة كبيرة بين الكبار والصغار، وفئة الشباب الأكثر دخولاً عن اللعبة وتعمل شركة ما مايكروسوفت الأمريكية، على تطوير اللعبة كل عام لكي تجذب المزيد من اللاعبين حول العالم، ويمكنك الدخول بسهولة إلي اللعبة عن طريق جوجل بلاي من جوالك، والاستمتاع بالمغامرات والتصميم في العالم الافتراضي التي تعيش اللعبة فيه من يدخلها.

أهداف مسابقة مدرستي تبرمج وزارة التعليم

نشر ثقافة التصميم والبرمجة بين منسوبي وزارة التعليم من طلاب ومعلمين.

تسجيل المملكة مستوى متقدم بين دول العالم في تفعيل ساعة برمجة وإنتاج المحتوى الرقمي والألعاب التعليمية

تنمية مهارة التفكير والبحث لدى الطلاب من خلال الدخول في العالم المليء بالعلم والتكنولوجيا.

إيجاد بيئة تعليمية فيها تنافس في علوم البرمجة والابتكار بين منسوبي التعليم.

طريقة الدخول إلي لعبة ماين كرافت

الدخول عبر جوجل إلي لعبة ماين كرافت.

الدخول إلي موقع بري باي ومنه النقر على لعبة ماين كرافت.

قم بتثبيت اللعبة بعد أن يتم دخولها على الجهاز.

قم بإنشاء حساب خاص بك للدخول على اللعبة أوملاء البيانات المطلوبة منك وأبدأ الاستمتاع باللعب على جهازك.

ما هي المنصات المتاح عليها لعبة ماين كرافت