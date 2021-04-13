تمويل شخصي بدون تحويل الراتب مقدم من بنك الرياض وبنك الرياض من أكبر البنوك في السعودية ويقدم بنك الرياض العديد من الخدمات التمويلية التى بها العديد من المميزات التى تتوافق مع متطلبات العملاء المالية المختلفة فيوفر بنك الرياض قرض لا يحتاج لتحويل الراتب وهو قرض مطابق لإحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب لدى بنك الرياض بالسعودية

التمويل الشخصي لدى بنك الرياض بالسعودية هو قرض يوفر المبالغ المالية للعملاء السعوديين فيستطيع العملاء السعوديين الحصول على تمويل شخصي يصل قيمة إلى 300 ألف ريال سعودي ويتمكنوا من تسديد قيمة القرض على مدة زمنية مرتاحة تصل إلى 60 شهر

مزايا التمويل الشخصي لدى بنك الرياض بالسعودية

القرض الشخصي من بنك الرياض يتميز بمزايا تلائم ظروف العملاء الراغبين في الحصول على التمويل وهي

التمويل الشخصي من بنك الرياض يتميز بأنه تمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب للعملاء الذين يعملون

القرض الشخصي من بنك الرياض هو تمويل طبقاً لإحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية

العملاء السعوديين وغير السعوديين الذى يحصلون على التمويل من بنك الرياض لديهم فترة سداد مرنة والتى تصل إلى 5سنوات

هذا التمويل الشخصي متاح للعملاء السعوديين والعملاء الغيرسعوديين

شروط طلب تمويل شخصي لدى بنك الرياض بالسعودية

يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم بطلب التمويل الشخصي لدى بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية عمره لا يقل عن 18عام وعمر المواطنين الغير سعوديين لا يقل عن 22 عام

يستطيع العملاء العاملين بقطاع البنوك بالمملكة العربية السعودية يحصلون على التمويل لدى بنك الرياض دون الحاجة إلى تحويل الراتب

يشترط أن يكون المتقدم يعمل في عمله مدة لا تقل عن عام وقت التقدم للحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية يحصل على راتب شهري لا يقل عن 10 آلاف ريال سعودي لطلب الحصول على التمويل

طريقة الحصول على التمويل لدى بنك الرياض بالسعودية

يستطيع العملاء الحصول على التمويل الشخصي لدى بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية من خلال الذهاب إلى أى فرع من فروع بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصى بدون تحويل الراتب لدى بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية بعد استيفاء كل الشروط الخاصة بالحصول على التمويل يتمكن العملاء الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي لدى بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية