لقمة في نهار رمضان.. الكاتب / إبراهيم الريامي

سمعتوه هلوه الهلال وا بعدهم…

سؤال يطرحه الوالد على المتجمهرين أمام التلفزيون… الذي كان يسميه مازحا.. التلف عيون

ومن أمام التلفزيون وقناة عمان ترسل بثها الملتقط بالأريل على سارية قد ربطت في جدار سطح المنزل والتي تحركها الريح لتشوش الإرسال فيتحول البث الي صورة متقطعه مع صوت مزعج… يتطلب القيام بعملية إصلاح عاجلة. ليصعد اخي الي الأعلى ويحرك سارية الاريل… كيف صافي.. ينادي من الأعلى.. لتجيبه اختي.. هاعه بعده.

كانت عمليات ضبط الإرسال دقيقة جدا وتحتاج لشخص ثابت لا تؤثر اهتزازات قلبه على ضبط الإرسال. ليفرح الجميع برجوع البث على ما كان عليه قبل هبوب تلك الرياح.

اليوم كان التاسع والعشرون من شعبان فالجميع متسمر امام التلفزيون من العصر وينتظر بشوق قرار لجنة تحرى الهلال. الوالدان يدعوان الله يارب.. يشوفوه.. ونحن نرد معهم آمين.

يبتسم الوالد.. نوبه انته باغي تصوم ابراهيم.

كنا نرى آباؤنا فرحين بقدوم رمضان. حياة بسيطة وأيام جميلة يحملها رمضان للجميع. فالجميع في شوق لايامه ولياليه الجميلة. ليسرح الوالد بفكره لسنوات مضت قبل دخول الإذاعة والتلفزيون عندما تصوم بعض المناطق قبل غيرها رغم وجودنا في وطن واحد والسبب هو عدم رؤيه الهلال في بعض المناطق

ويحمد الله على نعمة توحيد الصيام والعيد في الوطن.

المذيع يلقى خبر عاجل..

لجنة تحرى الهلال تعلن ثبوت رؤية هلال شهر

رمضان.

لينطلق الاذان مؤذنا ببدأ صلاة التراويح.

لازلنا صغار في السن وحتى لم ندخل سن التكليف ولكن الحماس يحملنا للمشاركة في الصيام.

صباح اول يوم من رمضان وجميعنا أطفال في محاولاتنا الأولى للصيام وبحماس كل من يسألنا أنت صائم. نعم.. إجابة عفوية وابتسامة شجاعة

قضينا ذلك اليوم في اللعب والتنقل من بيتنا إلى بيت عمي حيث ملتقى معظم أطفال الحلة. ليحين وقت الظهيره ونحن في غمرة اللعب ساهون وتفاجئنا خالتي عائشة بصينية عيش ابيض وصحلة ستيل.. مملؤة بمعصور مالح.

تعالوا صغيرين قربو تغديو.. حنوه صايمين وهذا باقي من السحور وما حد عاد ايوكله… بس حنوه صايمين خالوه.. إجابة سريعة مني …وبينما باقي الأطفال ماغطين يدينهم للصينية..

خالتي..

تعال كل ولا تكذب بعدك ما صايم انت صغير..

وفي خجل.. نزين خالوه بس اكل لقمه وحده..

مع اقتراب المغرب وعودة كل الأطفال الي بيوتهم يحين وقت الاستعداد للفطور.. تمر وقهوة وماء ولبن.. يؤذن المغرب ويتناول الوالد تمرات وتناوله اختي فنجان قهوة يشرب رشفة مع نظرة حانية على الجميع…. ليباغتني بسؤال.. كيف الصوم ابراهيم.. حلو باه بس تعب..

سؤال آخر.. كيف ما اكلت ولا شربت.. وكآن تحقيقا قد بدأ.. والخوف من العقوبة يسابقه دقات القلب.. لا ما شربت.. تحملت العطش.. بس شوي أكلت عيش َومالح.. من بيت خالتي عايشة.. الجميع يضحك

يعني صومك ما باطل لأنك ما شربت بس اكلت…

تصب اختي فنجان آخر لأبي ويكمل فطوره مع دعاء.. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله…ليمضي اول ايام رمضان.. بما فيه من مشقة وتعب.. لننتظر اليوم القادم بكل شوق…