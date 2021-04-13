تمويل نقدي فوري بدون تحويل الراتب وبدون ضمانات خلال 15 دقيقة بتسهيلات عديدة

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عمر شويل - جدة تمويل نقدي فوري بدون تحويل الراتب منتج تمويلي بأقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري للعميل بالإضافة إلى مبالغ تمويلية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة التي يحتاج إليها الفرد وذلك من خلال عرض التمويل الشخصي الذي تقدمة منصة سلفة الإلكترونية بتقنية مالية حديثة ، وقد جاءت منصة سلفة الإلكترونية كأول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما والتي تقدم منتجات تمويلية شخصية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وذلك خلال 15 دقيقة فقط من إرسال طلب التمويل ورفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة للبيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم بالطلب ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المميزات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب الحصول على التمويل الشخصي الطارئ بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية كما سوف نوضح في هذا المقال رابط التقديم على تمويل سلفة الفوري كما سوف نوضح الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للاستفادة من المنتج كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال على الوثائق والمستندات المطلوبة واللازم توافرها من أجل الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

تمويل نقدي فوري بدون تحويل الراتب وتسهيلات عديدة

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي نقدي فوري بدون تحويل الراتب وبدون ضمانات بأقساط شهرية ميسرة ومجدولة ومبالغ مالية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للعميل بالإضافة إلى سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب الشخصي البنكى الخاص بالعميل والمعتمد لدي المنصة خلال 15 دقيقة فقط من إرسال الطلب وبعد التأكد من توافر جميع الشروط التي وضعتها سلفة ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.

تمويل شخصي مصمم بصيغة مطابقة لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. يتميز تمويل سلفة بهامش ربح تنافسي. تمويل نقدي فوري لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهرى للمتقدم. قرض فوري لا يحتاج إلى تقديم ضمانات. سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكى الخاص بالمتقدم والمعتمد لدي منصة سلفة خلال 15 دقيقة فقط من إرسال طلب التمويل الشخصي. تعمل منصة سلفة على سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم. توفر سلفة التمويل بمبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل إلى 5000 ريال سعودي والتي من شأنها تلبية الاحتياجات المالية الطارئة للفرد. يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهرى للعميل. تمويل شخصي سريع وفوري يلبى الاحتياجات المالية الطارئة التي يحتاج إليها الأفراد في المملكة العربية السعودية. تتيح منصة سلفة الإلكترونية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية فرصة التقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لديها عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لسلفة من خلال تسجيل الطلب على رابط تمويل منصة سلفة بدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

رابط التقديم على التمويل الشخصي من منصة سلفة وشروط الاستحقاق

يمكن للأفراد من المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية التقديم على طلب تمويل نقدي فوري بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لسلفة بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب منصة سلفة وذلك من خلال تسجيل الدخول على رابط التمويل الشخصي وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات اللازمة لاستكمال طلب التمويل الشخصي ، وسوف نوضح في هذا المقال الشروط التي وضعتها سلفة للاستفادة من تمويل سلفة الفوري.

يشترط أن يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي وذلك للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية.

عمر المتقدم بالطلب يشترط ألا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

يلزم لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي من سلفة أن يكون المتقدم على رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر وذلك لموظفي القطاعات الحكومية.

أما لموظفي القطاعات الخاصة يشترط أن يكون المتقدم على رأس العمل بمدة لا تقل عن 6 أشهر.

الوثائق والمستندات المطلوبة لاستكمال الطلب

وقد حددت منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بعض الأوراق والمستندات التي يجب توافرها من أجل إستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي سلفة وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نوضح تلك المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على تمويل سلفة الفوري بدون تحويل الراتب الشهرى للمتقدم بالطلب.

تعبئة نموذج طلب تمويل المرابحة المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

يلزم لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية رفع كافة المستندات والأوراق الخاصة بوظيفة المتقدم.

يشترط لاستكمال طلب الحصول على تمويل سلفة الفوري بدون تحويل الراتب تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

منصة سلفة الإلكترونية

تعتبر منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما في المملكة العربية السعودية والتي تقدم منتجات تمويلية شخصية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة التي يحتاج إليها الأفراد من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية كما توفر سلفة التمويل بتسهيلات عديدة وإمتيازات ميسرة بالإضافة إلى الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية وتعمل سلفة على سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم وذلك عن طريق سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب الشخصي الخاص بالمتقدم لدي منصة سلفة وذلك بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددتها منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

أهم مميزات المنتجات التمويلية التي تقدمها منصة سلفة الإلكترونية