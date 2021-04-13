نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض موبايلي مسبقة الدفع في رمضان أقوى العروض على الباقات والتطبيقات والألعاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض موبايلي مسبقة الدفع في رمضان هو أحد العناوين التي يبحث عنها الكثيرون داخل المملكة العربية السعودية، فشركة موبايلي هي إحدى الشركات السعودية التي تسعى دائمًا إلى تقديم أفضل العروض والمميزات إلى عملائها في جميع أنحاء المملكة، فهي ترغب دائمًا في تحقيق أكبر استفادة ممكنة لعملائها من خلال عروض موبايلي المميزة والخدمات التي تقوم بتقديمها إليهم.

عروض موبايلي مسبقة الدفع

من أفضل عروض شركة موبايلي التي تقدمها لعملائها في كل مكان هو عرض الإنترنت الإضافي 20 %، هذا العرض يفيد من يستخدم الإنترنت بشكل كبير؛ فهو يعمل على إضافة خُمس باقة الإنترنت على حجم الباقة الأساسي، ولكن للاستفادة من هذا العرض، يجب أن تتوافر لديهم بعض الشروط الأساسية، وهي:

من الواجب عليك أولاً أن يكون مثبت على هاتفك تطبيق موبايلي، وإلا فيجب عليك تنزيله قبل أي خطوة أخرى، فور تنزيلك لتطبيق موبايلي على هاتفك، سوف تجد أنك قد حصلت بالفعل على هذا العرض، وقد أصبح بإمكانك أن تستفيدَ من خُمس الباقة كإضافة على باقتك، ولكن تلك الاستفادة تكون في التحميل فقط خلال أول مرة، من الضروري أن تعرفَ أن عرض الإنترنت الإضافي 20 بالمائة لا يدعم عملية بث البيانات التي تخص التطبيقات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي (Tethering Data).

باقة موبايلي مسبقة الدفع 30

تكلفة الاشتراك في هذه الباقة هي 30 ريال فقط.

تتيح لك هذه الباقة الحصولَ على 100 دقيقة، وكل هذه الدقائق تستطيع استخدامَهَا للمكالمات لجميع الشبكات السعودية الأخرى.

تتيح لك هذه الباقة أيضًا الحصولَ على 1.2 من الجيجات التي تخص بيانات الإنترنت، وبإمكانك الاستفادة من هذه الجيجات في استخدامها لتصفح مواقع السوشيال ميديا.

باقة موبايلي مسبقة الدفع 75

التكلفة المطلوب دفعُها للاشتراك في هذه الباقة تبلغ 75 ريال.

يبلغ عدد الدقائق التي تمنحها لك هذه الباقة 500 دقيقة، وبإمكانك كذلك استخدامها لإجراء المكالمات مع جميع الشبكات السعودية الأخرى.

يبلغ عدد الجيجات التي تتيحها لك هذه الباقة 6 جيجا، وهي كذلك تمكِّنك من استخدامها في بيانات الإنترنت، وتدعم الاستخدام لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

باقة موبايلي مسبقة الدفع 150

تكاليف الاشتراك في هذه الباقة هو 150 ريال.

بعد الاشتراك في هذه الباقة، سوف يكون بإمكانك الحصول على 2250 دقيقة، وتستطيع استخدام كل هذه الدقائق لإجراء المكالمات مع جميع شبكات الجوال الأخرى في المملكة.

اشتراكك في هذه الباقة يمنحك أيضًا إمكانية الحصول على 23 من الجيجات التي بإمكانك استخدامها في بيانات الإنترنت، وهي تدعم مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا.

عروض موبايلي في رمضان

أعلنت شركة موبايلي عن أقوى عروض شهر الخير مسبقة الدفع مع مسبق الدفع عن دبل البيانات والسوشال ميديا وسرعة قوية فايبر خيالية، وبخصم يصل الى 56% والاشتراك يمكون من خلال المتجر الإلكتروني.



هذا بالإضافة الى عروض الألعاب والتطبيقات.