خطوات شطب السجل التجاري الكتروانيا وشروط الشطب وطباعه شهادة شطب السجل

خطوات شطب السجل التجاري الكتروانيا يلجا إليه التاجر عند إلغاء سجل تجارى للشركة أو مؤسسة أو مصنع، فتقدم وزارة التجارة والصناعة العديد من الخدمات لكثير من مواطنين المملكة التي تساعد على توفير الوقت والجهد المبذول في إنهاء آو إلغاء السجل التجاري، حيث اصبح الإلغاء أو التجديد الكترونيا وهذا ما تسعى إليه المملكة في إنهاء المعاملات بالورق ويكون كافة الخدمات متاحة من الأنترنت والدخول إلي المواقع الرسمية الخاصة بالوزارات للإنهاء الإجراءات اللازمة.



خطوات شطب السجل التجاري الكتروانيا

الدخول إلى الموقع لرسمي لوزارة التجارة. اختيار الخدمات الإلكترونية. بذلك ستظهر قائمة الخدمات الإلكترونية ويتم اختيار خدمة شطب السجل التجاري. ستنتقل إلى الصفحة التي تتضمن كافة البيانات عن الخدمة ولاستكمال خطوات شطب السجل التجاري يتم الضغط على أيقونة ابدأ الخدمة. يتم تسجيل الدخول عن طريق اختيارين لتسجيل الدخول هما: تسجيل الدخول عبر نظام الدخول الموحد لوزارة التجارة او تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد. بعد تسجيل الدخول يتم الاختيار قائمة سجلاتي التجارية. ظهور جميع السجلات التجارية للتاجر سواء الرئيسية أو الفرعية يتم اختيار السجل التجاري المرغوب شطبه والضغط على كلمة اختيارات. ويتم اختيار شطب من القائمة. ظهور كافة البيانات الخاصة بالسجل التجاري المراد شطبه وبها خانة مخصصة لتوضيح سبب الشطب يتم اختيار سبب الشطب. يتم الضغط على شطب السجل التجاري ويكون قد تم شطب السجل التجاري بنجاح.

شروط شطب السجل التجاري

ألا يكون السجل التجاري مسجل عليه عمالة ومسجلين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ألا يكون السجل التجاري هو السجل الرئيسي لمجموعة من الفروع. ألا يكون السجل التجاري مرتبط بترخيص. يجب ألا يكون على السجل التجاري أي التزامات مالية أو متأخرات للهيئة العامة للزكاة والدخل.

طباعة شهادة شطب السجل التجاري

الدخول إلى الموقع لرسمي لوزارة التجارة. اختيار الخدمات الإلكترونية. بذلك ستظهر قائمة الخدمات الإلكترونية ويتم اختيار خدمة شطب السجل التجاري. ستنتقل إلى الصفحة التي تتضمن كافة البيانات عن الخدمة ولاستكمال خطوات شطب السجل التجاري يتم الضغط على أيقونة ابدأ الخدمة. يتم تسجيل الدخول عن طريق اختيارين لتسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول يتم الاختيار قائمة سجلاتي التجارية. ظهور جميع السجلات التجارية للتاجر سواء الرئيسية أو الفرعية يتم اختيار السجل التجاري المرغوب شطبه والضغط على كلمة اختيارات ظهور قائمة الاختيارات ومنها يتم اختيار طباعة. تظهر الشهادة التي تفيد شطب السجل التجاري ويمكنكم طباعتها باستخدام آلة الطباعة.

خطوات تجديد السجل التجاري

الدخول إلى موقع وزارة التجارة السعودية. الضغط على وصف الخدمة. الانتقال إلى صفحة البيانات. تسجيل الاسم وإدخال كلمة المرور وإدخال الرمز المرئي. الضغط على “دخول”. ثم الضغط على سجلاتي التجارية. الضغط على “تجديد” . يتم تحديد فترة الصلاحية من عام إلى 5 أعوام. الضغط على إرسال.

والجدير بالذكر أن وزارة التجارة السعودي قد اقرت أنه لا يوجد رسوم لشطب السجل التجاري فيكون الإلغاء مجانا دون دفع أي تكاليف ملية للإنهاء أجراء الشطب سريعا دون التعطل بتكليف الشطب.