دخول منصة مدرستي اختبارات المرحلة الابتدائية 1442 بالمملكة

دخول منصة مدرستي، والتي من خلالها سوف يتم أداء اختبارات جميع الشهادات في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي 1442، حيث قامت وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع كافة أدارات المدارس الحكومية والخاصة في جميع أنحاء الأراضي السعودية بإعلان موعد اختبارات المرحلة الابتدائية 1442، حيث يتم الامتحانات لمراحل الرابع والخامس والسادس الابتدائي، ويتم أيضا من خلال منصة مدرستي للتعليم عن بعد اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية لجميع الطلاب، جاءت منصة مدرستي التعليمية بعد الظروف التي مرت بها المملكة اجراء الفيرس المنتشر في جميع أنحاء العالم، حيث من خلال رابط مدرستي يمكن استكمال المناهج الدراسية للطلاب والمتابعة من المدرسين، ومن خلاله أيضا يمكن أداء الاختبارات عن طريق دخول منصة مدرستي.

دخول منصة مدرستي اختبارات المرحلة الابتدائية

من خلال وزارة التعليم السعودية تم وضع آلية اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 بالمملكة العربية السعودية، حيث تم وضع عدد محدد من الأسئلة لكل امتحان في جميع المنهاج الدراسية، ووزارة التعليم حددت مدة للاختبارات الفصل الدراسي الأول 1442، وقد الزمت جميع الإدارات التعليمية بالمدارس الحكومية والأهلية الالتزام بما تم إعلانه واعتماده، وتم أفاده جميع المعلمين والمعلمات بالتصريحات الجديده للعمل على تنفيذ وتنسيق ما تم اعتماده من قبل الوزارة، ومن خلال رابط دخول منصة مدرستي يمكن أداء اختبارات جميع المراحل الابتدائية والثانوية والمتوسطة بكل سهولة، بل أيضا يمكن لأولياء الأمور الدخول معرفة كل تفاصيل وأخبار هذه المنصة ومتابعه أبناءهم الطلاب.

طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية

يتم الدخول إلى موقع الإلكتروني منصة مدرستي.

ثم تقوم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.

وبعد ذلك كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

ثم تقوم بعدها بالضغط على الدخول.

في حالة إن لم يكن لديك حساب قم بالضغط على إنشاء حساب جديد في يمين أعلى الصفحة.

عليك بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك والضغط على إنشاء حساب.

ثم تقوم بحفظ كلمة السر واسم المستخدم لاستخدامهم في وقت لاحق.

وبذلك يتم تسجيل الدخول في المنصة لجميع الطلاب.

يتم هذه الأيام البحث بشده من قبل الطلاب وأولياء الأمور على طريقة الدخول على منصة مدرستي من اجل أداء اختبارات المرحلة الابتدائية ولهذا عرضنا من خلال المقالة كل ما يخص عن خطوات دخول منصة مدرستي.