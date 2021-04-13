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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آذان الفجر و إمساكية شهر رمضان 2021 في مصر والسعودية في المقال التالي
آذان الفجر بتوقيت محافظات مصر والسعودية ، الأمة الإسلامية جميعها تستقبل اليوم الثلاثاء الموافق 2021/4/13 م أولى أيام شهر رمضان الكريم التي تتميز أيامه بممارسة الشعائر الدينية والصلوات التي تملأ القلوب بالبهجة والسلام، حيث يسعى العديد من الأفراد إلى معرفة مواقيت الصلاة في أولي أيام شهر رمضان ليس
فقط لكن في العديد من الدول مثل مصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة والكويت، كما أن هناك بعض العادات والتقاليد التي جرت العادة فعلها في هذه الأيام المباركة، وهي تجمع العائلات والأصدقاء للإفطار على مائدة واحدة، وتبادل التهنئة بين الأفراد في الشوارع، وكذلك الجيران وأداء الصلاة التراويح معاً، وهناك بعض الأفراد تقيم مائدة لإفطار المواطنين الفقراء أو المغتربين عن بلادهم، ويسود هذه العادة المحبة وسلام بين الجميع، ولذلك سوف نقدم لحضراتكم إمساكية شهر رمضان الكريم وموعد آذان الفجر وكذلك مواعيد الصلاة الأخرى في العديد من الدول العربية.
🔹 #إمساكية العشرة الأولى— غرفة المدينة المنورة (@madinahchamber) April 12, 2021
حسب التوقيت المحلي للمدينة المنورة
تقبل الله منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال #رمضان #المدينة_المنورة pic.twitter.com/z8gexKmCwN
توقيت آذان الفجر و إمساكية شهر رمضان في بعض محافظات مصر
إمساكية شهر رمضان تحتوي علي كل مواقيت الصلاة ” صلاة الفجر ، آذان الظهر ، آذان العصر ، آذان المغرب ، آذان العشاء ” وهذه مواقيت الصلاة أول أيام شهر رمضان الكريم وهي :-
مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة
- تقام صلاة الفجر في تمام الساعة 4:01 صباحاً.
- موعد الشروق الساعة 5:31 صباحاً.
- وقت آذان الظهر في تمام الساعة 11:56 صباحاً.
- وقت آذان العصر3:30 مساءً.
- وقت آذان المغرب 6:21 مساءً.
- وقت آذان العشاء 7:40 مساءً.
مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعيلية
- تقام صلاة الفجر في تمام الساعة 3:56 صباحاً.
- موعد الشروق الساعة 5:26 صباحاً.
- وقت آذان الظهر في تمام الساعة 11:52 صباحاً.
- وقت آذان العصر3:27 مساءً.
- وقت آذان المغرب 6:17 مساءً.
- وقت آذان العشاء 7:37 مساءً.
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