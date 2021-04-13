أعلنت شركة الخطوط الحديدية “سار” عن فتح باب التسجيل في برنامج رواد سار التدريبي المنتهي بالتوظيف لكل من الخريجين والخريجات في تخصصات عدّة، علما بأنه يبدأ التسجيل من اليوم ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 1442/9/17هـ، ووضعت الشركة مجموعة من الشروط للقبول في البرنامَج ومنها أن يكون المتقدم حاصل علي بكالوريوس ف|أعلي من ذلك، ولا يزيد عمرة عن 29 عام، مع إجادة اللغة الإنجليزية وشرط اجتياز كافة الاختبارات التابعة للبرنامج.

الخطوط الحديدية سار توظيف

وبرنامج رواد سار يعتمد على نظام تدريبي لمدة 12 شهر بدوام كامل، ويعد احد مبادرات شركة الخطوط الحديدية لتطوير الكفاءات الوطنية، حديثي التخرج والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتخصصات المطلوبة هي :

الهندسة.

تقنية المعلومات.

المالية.

التطوير العقاري.

الموارد البشرية.

الصحة والسلامة.

الاستراتيجية

تخطيط الأعمال.

المشتريات.

محتويات البرنامج التدريب على راس العمل.

برنامج تدريب فني للسكك الحديدية.

برنامج التدريب على القيادة.

برنامج التدريب السلوكي.

التدريب والتوجيه.

التدريب على الوحدات المختلفة.

التعرف علي آلية سير العمل.

التدريب على المهام والأنشطة المهمة الخاصة بالعمل.

إعارة المشاركين بالبرنامج للتدريب الخارجي بشركات عالمية، ذات ريادة بمجال السكك الحديدة.

برنامج سار رواد

ومن شروط القبول في البرنامج أن لا يقل معدل المؤهل عن 2.75 من 4) أو (80 من 100) أو (3.75 من 5) أو ما يعادلهم، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 29 عام، ومن مزايا البرنامج التوظيف في عدة قطاعات بالشركة، مع أخذ خبرة في أساسيات مكونيه النقل السككي، الحصول علي تأمين طبي للموظف وعائلته (الزوجة، الأطفال) والوالدين، الرواتب تبدأ من 11 ألف ريال سعودي وشروط التسجيل هي :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حديث التخرج.

يشترط ان لا يزيد عمر المتقدم عن 29 سنة.

الفصول الدراسية التدريبية تتم عن بعد.

ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية لبرنامج سار بعد أن تنتهي مرحلة التقييم في شهر أغسطس 2021.