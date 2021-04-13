آذان الفجر ومواقيت الصلاة في رمضان 2021 ومواعيد السحور

آذان الفجر ، كل عام وأنتم بخير أعزائي القراء و رمضان كريم أعاده الله علينا باليمن والبركات اليوم هو أول أيام الشهر الكريم حيث أعلنت المملكة العربية السعودية بشكل رسمي أن اليوم 13 ابريل هو أول أيام الصوم المبارك وسوف يكون شهر الصوم 30 يوم مكتمل هذا العام وفي تلك المقالة نتعرف على مواعيد صلاة الفجر وآذان المغرب من أجل معرفة توقيت بدء الصوم والإفطار.

مواعيد آذان الفجر في السعودية 1442

جاء وقت النفحات والروحانيات الدينية التي يسعى جميع المسلمين لتحقيقها في الشهر الكريم ومن أهم الأشياء التي يتسابق عليها الجميع لمعرفتها هو موعد آذان الفجر حيث موعد السحور وموعد الامساك عن الطعام ، سوف تكون صلاة الفجر في الساعة الرابعة وعشرون دقيقة فجراً بتوقيت السعودية حيث تبدأ فيه الصلاة وتبدأ صلاة المغرب في تمام الساعة 6:15 مساءً نسعى الله أن يتقبل منا الصيام والأعمال الصالحة

توقيت آذان الفجر في أولي أيام رمضان

الثلاثاء 13 ابريل الموافق 1 رمضان : الرابعة صباحا الأربعاء 14 ابريل الموافق 2 رمضان : 3:59 صباحاً الخميس 15 ابريل الموافق 3 رمضان : 3:57 صباحاً الجمعة 16 ابريل الموافق 4 رمضان : 3:56 صباحاً السبت 17 ابريل الموافق 5 رمضان : 3:55 صباحاً الأحد 18 ابريل الموافق 6 رمضان : 3:53 صباحاً

ماهي العادات المتعلقة بقدوم شهر رمضان

يتعلق قدوم الشهر الكريم ببعض الطقوس الدينية والالتزام بها مثل صلاة التراويح وآذان الفجر والاعتكاف في المسجد خلال العشرة الأواخر من شهر رمضان ، وثواب إفطار الصائمين والزكاة والصدقة ودعوة الأشخاص لبعضهم لتناول وجبة الإفطار ، وكما ذكرنا فالبعض يأخذ ثواب إفطار الصائم عن طريق إقامة موائد للفقراء وغير القادرين لذا فإن الشهر الكريم هو شهر خير وبركة وعطاء ،وكل ذلك بجانب بعض المظاهر التراثية المرتبطة من وقت طويل في أذهاننا مثل مدفع رمضان الذي يطلق في موعد الإفطار أي عند آذان المغرب ، بالإضافة إلى الفانوس والمسحراتي والزينة الرمضانية التي تبعث البهجة في النفوس وبعض الحلويات مثل الكنافة والقطايف والمشروبات الرمضانية مثل الخروب وقمر الدين والكركدية والسوبيا وتمر هندي وبذلك قدمنا لكم في تلك المقالة مواعيد آذان الفجر في السعودية ونتمنى للجميع شهرا كريما مفعم بالخيرات والنعم والروحانيات أعزائي القراء.