شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الثلاثاء

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 8 حالة وفاة ، و 608 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 400228 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 384635 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6773 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الثلاثاء .

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :