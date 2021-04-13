كيفية تسجيل منصة مدرستي للدخول 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات

يبحث الآلاف من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية عن كيفية تسجيل منصة مدرستي للدخول في الفترة الحالية خاصة بعد إعلان وزارة التعليم السعودية على الإعتماد على منصة مدرستي من أجل استكمال العام الدراسي الجديد بعد إغلاق كافة المدارس في مدن ومحافظات السعودية بسبب انتشار جائحة كورونا من أجل الحفاظ على صحة الطلاب والطالبات، وقد جاء هذا بسبب اعتماد الحكومة السعودية على التقنية الحديثة حيث أنها أحد بنود رؤية السعودية 2030م، تلك الرؤية التي تستهدف رفع معدل النمو الإقتصاي وجعل المملكة أحد أكبر الدول الإقتصادية في العالم، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة التسجيل في منصة مدرستي، فإلى نص المقال.

تسجيل دخول منصة مدرستي

نوضح لكل أبنائنا الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية الخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل في منصة مدرستي حتى يستطيع الطالب متابعة دروسه اليومية في كافة المراحل الدراسية المختلفة، وتتميز المنصة بعدة مميزات تُسهل من عملية التواصل بين الطلاب والمعلم مما يجعل عملية التعليم رائعة، ونوضح لكم الآن خطوات التسجيل في المنصة كالتالي:

أولاً قم بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي .

. ثانياً سيتم طلب بيانات الدخول ويأتي بها الطالب من تطبيق توكلنا.

ثالثاً اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وزارة التعليم السعودية

نجحت وزارة التعليم السعودية في استكمال العام الدراسي الحالي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المملكة من اجراءات احترازية ضد فيروس كورونا، ولهذا اعتمدت الوزارة على استكمال العام الدراسي الحالي عن طريق التقنية الحديثة والتعليم عن بعد، وقدمت المنصة مميزات عديدة منها إمكانية تنزيل المقررات الدراسية إلكترونياً وعمل الواجبات المنزلية وأداء الإختبارات إلكترونياً.

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