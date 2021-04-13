تمويل شخصي بأقساط ميسرة على 36 شهر دون حاجة لكفيل ب100 ألف لدى اليسر

تمويل شخصي بأقساط ميسرة دون حاجة لكفيل هو كل ما يريده أي مقترض في المملكة العربية السعودية حيث يبحث المواطنين السعوديين على قرض شخصي بدون كفيل للحصول على مبلغ 100 ألف ريال كتمويل مناسب له من شركة اليسر للإجارة والتمويل يحتاجه من أجل السفر أو الزواج أو الأثاث وغيرها من القروض التمويلية الإسلامية الميسرة التي تقدمها تلك الشركة حيث تخضع شركة اليسر إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بل يعطي شركة اليسر الإجارة والتمويل قرض شخصي بفترة سداد ميسرة بمبلغ 200 ألف ريال سعودي بموافقة الضامن أو الكفيل لكي يتوافق مع رغبات العديد العملاء السعوديين لتمويل السيارات والتمويل الشخصي في السعودية ويمنح القرض الشخصي من خلال رابط الحصول على تمويل اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ويتم الحصول عليه عند إرسال الأوراق المطلوبة لشركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة والتمويل الشخصي بفترة سداد ميسرة وبهامش ربح منافس حيث يقوم على نظام التوريق فذلك النظام مطابق للشريعة الإسلامية لأنه يقوم على شراء وبيع السلع والأسهم مع حرية التحويل إلى سيولة نقدية بالاعتماد على بيع سلعة أو بيع أسهم عبر اليسر للتقسيط والتمويل داخل المملكة

أهم مميزات تمويل شخصي بأقساط ميسرة لدى شركة اليسر للتمويل في المملكة العربية السعودية

شركة اليسر للإجارة والتمويل داخل أراضي السعودية توفر العديد من الخدمات الإلكترونية والمزايا التمويلية الميسرة التي منحتها لكافة المتقدمين من المواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات بالمملكة العربية السعودية لذلك سوف نوضح لجميع الراغبين في التقديم داخل أراضي السعودية على كافة المزايا التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية عام 1442م كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة

التمويل الشخصي يخضع لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي والمعروف باسم ساما في المملكة

قرض بدون كفيل بتمويل 100 ألف ريال بنظام التوريق لتمويل الزواج أو تمويل الآثات أو تمويل السيارة أو تمويل الأسرة أو التمويل الشخصي

قرض بموافقة الكفيل يصل إلى 200 ألف ريال سعودي تلك من أهم المزايا التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة

بهامش ربح منافس يتم توفير التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية

قرض شخصي بأقساط ميسرة شهرية حتى ستة وثلاثون شهر

متوافق تمويل شركة اليسر مع أحكام الشريعة الإسلامية

شروط واحكام تمويل شخصي بأقساط ميسرة لدى شركة اليسر للتمويل في المملكة العربية السعودية

المتقدم للقرض الشخصي لابد أن يكون مواطن سعودي الجنسية من السكان الأصليين فقط

يتطلب قرض شركة اليسر راتب شهري 6000 ريال

يبدأ قرض شركة اليسر من 21 عام حتى 60 عام

يطلب قرض شركة اليسر متقاعدين حتى سبعون عام كحد أقصى للسداد التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى كفيل غارم

خدمة مدة العمل المطلوبة من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية على الأقل ستة شهور

المستندات والأوراق المطلوبة لمنح قرض بدون كفيل لدى شركة اليسر للتمويل في المملكة العربية السعودية

تعريف المقترض من شركة اليسر الراتب الشهري ويكون معترف بيه من الغرفة التجارية في القطاع الخاص بالسعودية

توفير الهوية الوطنية وإرسالها لشركة اليسر ويوفر المقترض العنوان الوطني للموافقة على التمويل الشخصي بفترة سداد ميسرة

إرسال كشف حساب بنكي لدى القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية

يحتاج القرض الشخصي نموذج أستقطاع للمتقاعدين فقط لا غير

رابط التقديم وطريقة الحصول على قرض بدون كفيل بأقساط ميسرة لدى اليسر للتمويل في المملكة العربية السعودية

يسمح بالأقتراض عن طريق الدخول على موقع شركة اليسر للتمويل في المملكة

الضغط على طلب التمويل الشخصي بنظام التوريق

توفير كافة البيانات المطلوبة وتسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالقرض الشخصي بفترة سداد ميسرة 36 شهراً

تقديم كافة الأوراق المطلوبة عبر شركة اليسر للتمويل في السعودية ويتم الحصول على القرض عند تطبيق الشروط والاحكام عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية

رقم خدمة عملاء شركة اليسر للإجارة والتمويل في جميع فروع المملكة العربية السعودية

تمنح شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية رقم خدمة العملاء برقم الموحد الثابت 920000711 وذلك من أجل إنجاز العديد من العمليات المصرفية والتمويلية في أسرع وقت ممكن بدون الذهاب لأي فرع من فروع شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية لتوفير كافة طلبات المواطنين السعوديين داخل أراضي المملكة