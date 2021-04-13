نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواقيت الصلاة وإمساكية رمضان 1442هـ بالسعودية بجميع المحافظات بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد عن مواقيت الصلاة وإمساكية رمضان 1442هـ في السعودية وتقويم السعودية لمعرفة مواعيد الصلاة بالمملكة العربية السعودية، بعد أن تمت رؤية هلال شهر رمضان المبارك يوم الأحد 11 أبريل وقد تعذر رؤية الهلال مما أكد أن الاثنين 12 أبريل هو المتمم لشعر شعبان، وبذلك تم تحديد موعد أول أيام رمضان 2021 – 1442 في جميع الدول العربية، وقد تم إنشاء جداول إمساكية رمضان 1442هـ.

مواقيت الصلاة وإمساكية رمضان 1442هـ

تمت الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان الكريم بالمملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية، وبذلك فإن أول أيام شهر رمضان المبارك بالمملكة هو يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021، وكذلك في جمهورية مصر العربية وكلاً من لبنان وتونس، وذلك هو ما وافق الحسابات الفلكية أيضاً.

جميع الدول العربية تحتفل بقدوم شهر الخير واليمن والبركات شهر رمضان الكريم الذي تتضاعف فيه الحسنات، وتزيد أعمال الخير والتقرب من المولى عز وجل من صيام وصلاة وقيام ليل.

مواقيت الصلاة في مكة

مواقيت الصلاة تختلف على مستوى محافظات المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقع تقويم السعودية نوفر لكم امساكية رمضان 2021 في جميع المحافظات السعودية، لمعرفة موعد صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة الرياض

امساكية رمضان 1442 في جدة

مواقيت الصلاة في الدمام

مواقيت الصلاة أول يوم رمضان

باختلاف مواقيت الصلاة في كل محافظة عنها في الأخرى فاليكم مواقيت الصلاة في جميع المحافظات أول أيام شهر رمضان المعظم، وسنوفر كل يوم تحديث بمواقيت الصلاة لهذا اليوم حتى نهاية الشهر الفضيل، لنسهل عليكم معرفة مواقيت الصلاة خلال الشهر.

إليكم أيضاً امساكية رمضان 2021 بجمهورية مصر العربية لمعرفة مواقيت الصلاة ووقت الإمساك عن الطعام ووقت الإفطار وعدد ساعات الصيام.