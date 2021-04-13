نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي يعلن خطوات إلغاء البطاقة الائتمانية ومميزات المباشر للأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي ، يعد مصرف الراجحي من أهم المصارف وأشهرها في المملكة العربية السعودية والتي تقوم على نظام التعامل بالشريعة الإسلامية ويقدم المصرف العديد من التمويلات التي تساهم بشكل في تحقيق فرصة عمل وزيادة دخل المواطن وبالتالي العمل على التنمية الاقتصادية في البلاد حيث يقدم البنك الكثير من التسهيلات والإجراءات والمعاملات التي تناسب المواطنين والمقيمين ويتيح المصرف خدمة فتح حساب جاري به وقد أعلن المصرف مؤخراً عن الخطوات اللازمة لإلغاء البطاقة الائتمانية سنتعرف عليها في هذا المقال كما نقدم مميزات وطريقة التسجيل في تطبيق المباشر للأفراد.

مصرف الراجحي وخطوات إلغاء البطاقة الائتمانية

ردت خدمة العملاء بمصرف الراجحي على أحد الاستفسارات الموجهة إليها من أحد العملاء بخصوص إلغاء بطاقة الدفع المسبق وجاءت خطوات الإلغاء كالتالي:

يتم إيقاف البطاقة الائتمانية من خلال الرد الآلي عند الاتصال بهاتف المصرف ( 920003344).

تحويلة الرقم 3 خاصة بالبطاقة الائتمانية.

تحويلة الرقم 4 خاصة بإيقاف واستبدال البطاقة الائتمانية.

تحويلة الرقم 1 خاصة بالإيقاف النهائي للبطاقة الائتمانية.

بعد مرور مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الإيقاف النهائي للبطاقة يجب التواصل مع المصرف لإلغاء البطاقة وطلب الإيقاف النهائي لها.

مميزات تطبيق المباشر للأفراد للخدمات المصرفية في مصرف الراجحي

الانتهاء من المعاملات البنكية في أي ومن أي مكان.

إمكانية تحويل الأموال بسرعة وبكل سهولة.

الإطلاع على حسابك الخاص ومعاملاتك المصرفية.

التمتع بجميع خدمات الدفع المباشر.

تساعد في التقديم على أحد التمويلات المقدمة من المصرف.

يرتبط التطبيق بالتداول في السوق المالية السعودية ويمكن من المشاركة في عمليات الاكتتاب.

التواصل من خلال التطبيق مع خدمة ومساعدة العملاء.

خطوات التسجيل في خدمة المباشر للأفراد

الدخول على الموقع الإلكتروني للمصرف.

ثم قم باختيار المباشر للأفراد.

كتابة البيانات المطلوبة (رقم بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك والرقم السري ورقم الحساب).

ثم قم بالضغط علي تسجيل الدخول.

الضغط على خدمة المباشر للأفراد ثم قم باختيار تسجيل.

أدخل جميع المعلومات والبيانات المطلوبة في أماكنها.

الاطلاع علي الشروط والأحكام ثم الضغط علي استمرار.

سيتم إرسال رسالة نصية علي رقم جوالك تحمل الرقم السري المؤقت.

قم بكتابة الرقم السري الوارد بالرسالة ثم اضغط التالي.

بعد ذلك يتم تسجيلك في خدمة المباشر للأفراد.

خطوات التسجيل في تداول الراجحي نت

تعتبر هذه الخدمة خدمة مجانية مقدمة من البنك لجميع العملاء الذين يمتلكون حساب به وتستخدم لتداول الأسهم في عمليات البيع والشراء سواء هذه الأسهم محلية أو عالمية وخطوات التسجيل كالتالي:

قم بالذهاب إلى خدمة البنك المالية.

يتوجب عليك الضغط على تسجيل مستخدم جديد.

بالنسبة للمواطنين يتم كتابة رقم الهوية الوطنية وللمقيم كتابة رقم الإقامة.

تسجيل باقي البيانات المطلوبة.

يتوجب كتابة رقم العميل أو رقم المحفظة ثم الضغط على التالي حتي تتم اكتمال عملية التسجيل.

بطاقة المرابحة البلاتينية بمصرف الراجحي

بطاقة المرابحة بلاتينيوم المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ونسبة ربح التمويل لهذه البطاقة يصل إلى 1% شهرياً كما يمكنك التمتع بالمزايا المتعددة الخاصة بهذه البطاقة والتي منها أنك تستطيع التسوق الآمن عبر الإنترنت حيث تتمتع بالتحكم في رصيدك بالبطاقة كما تحصل على مجموعة كبيرة من الخصومات لدي الكثير من المحلات التجارية كما تمتاز هذه البطاقة بسهولة الإجراءات الخاصة بالحصول عليها.

بطاقة سفر بلس ذات الرصيد المنخفض

هذه البطاقة يتم إصدارها من مصرف الراجحي حيث تخضع لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ومن مميزات هذه البطاقة وجود رصيد منخفض وتستخدم في السحب النقدي من الصراف الآلي للشراء والدفع كما يمكن شحنها بالعديد من العملات المختلفة كما أنه لا يوجد أي رسوم عند الحصول علي البطاقة الأساسية من المصرف وسهولة الإجراءات.

بطاقة تقسيط الراجحي

يقدم بنك الراجحي لعملائه بالمملكة بطاقة قسط الائتمانية بدون هامش ربح والتي تمكن العميل من التسوق والسداد على أقساط شهرية ومن أهم شروطها أن يكون لدي العميل حساب بنكي بالمصرف كما يجب أن لا تقل فاتورة الشراء عن ألف ريال سعودي ويجب أن يحدد العميل ويختار خطة الدفع من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر كحد أقصى.

والجدير بالذكر بأن مصرف الراجحي يقدم العديد من البطاقات الائتمانية والتي تعد من أهم مميزاتها أنها تكون متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تتمتع أيضاً بطاقات الراجحي بميزة القبول على مستوى العالم للانتشار الواسع لبنك الراجحي وتوافر العديد من الفروع المختلفة في العديد من البلدان الأجنبية ويمكن للعميل الحصول على البطاقات الائتمانية المناسبة لاحتياجاته بكل سهولة ويسر.