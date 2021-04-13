نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون تحويل راتب من بنك الرياض كل ما تريد أن تعرفه وحاسبة التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل راتب من بنك الرياض، يعتبر بنك الرياض واحد من أكبر وأعرق البنوك بالمملكة العربية السعودية والذي بدأ نشاطه في عام 1957م ويعتبر مصرف الرياض من أعلي المنشآت المالية العاملة في السوق السعودي في تحقيق نسبة المواطنة والتي وصلت الي 94%، يقدم مصرف الرياض خدمات مصرفية متميزة للعملاء عملاً علي تقديم أفضل مستوي من الخدمة المصرفية، وقد بنك الرياض علي دور متميز في مجال التمويل.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض منتجات تمويلية متميزة لمساعدة العملاء في تلبية احتياجاتهم وتغطية نفاقاتهم ومواجه الظروف الطارئة أو حتي تحقيق أحلامهم من خلال توفير سيولة نقدية لتساعدك علي تحقيق مبتغاك، من خلال حلول مرنة ومناسبة لمتطلبات عملائها.

مميزات التمويل الشخصي من بنك الرياض

إمكانية الحصول علي التمويل شخصي بدون تحويل راتب.

التمويل شخصي المقدم من بنك الرياض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

فترات سداد تصل حتى 60 شهراً.

إمكانية الحصول علي تمويل يصب الي 300,000 ريال سعودي.

هامش ربح تنافسي.

خيارات مرنة للسداد.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الرياض

يجب أن يكون عمرك لا يقل عن 18 عاماً للسعوديين أو 22 عاماً للمقيمين.

إذا كنت تريد الحصول علي تمويل بدون تحويل راتب فيجب أن يكون المتقدم من موظفي البنوك فقط.

يجب أن تكون مدة الخدمة في جهة عملك لا تقل عن عام واحد عند قيامك بالتقدم بالطلب.

إن يبلغ الحد الأدنى لراتب المتقدم بطلب التمويل 10,000 ريال سعودي.

إن لا تتخطي نسبة التزامات العميل لدي بنك الرياض والبنوك الأخري 33% من إجمالي الراتب.

كيفية تقديم طلب التمويل الشخصي ورابط حاسبة التمويل

إذا كنت تريد التقدم بطلب الحصول علي التمويل الشخصي فيجب عليك تعبئة بياناتك المطلوبة بنموذج تمويل المرابحة من خلال رابط تقديم الطلب ، وكل ما عليك فعله بعدها هو زيارة أي فرع من فروع بنك الرياض مع تجهيز المستندات الأتية:

شهادة تعريف بتفاصيل الراتب من جهة العمل.

نسخة سارية من بطاقة الهوية للسعوديين أو بطاقة إثبات الهوية سارية للمقيم.

إذا كنت تريد معرفة القسط الشهري والمبلغ التمويلي الذي يمكنك الحصول عليه وفقاً وفترة السداد التي ترغب بها، فيمكنك إستخدام حاسبة التمويل.