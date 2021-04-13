توقيت اذان المغرب وآذان الفجر في المملكة العربية السعودية في جميع المدن

موعد آذان المغرب ، اليوم هو الأول من شهر رمضان لسنة 1442 المبارك أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات والكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية والمقيمين داخلها يبحثون عن توقيت صلاة المغرب ليقوموا بالإفطار، كل توقيت داخل المملكة العربية السعودية يختلف بين مدينة وأخري بعدة دقائق اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض مواقيت صلاة المغرب وصلاة الفجر داخل المملكة العربية السعودية فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

موعد آذان المغرب رمضان 1442 في مدن المملكة العربية السعودية

تختلف مواقيت الصلاة السعودية اذان المغرب بين كل مدينة وأخري في جميع أنحاء المملكة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا.

توقيت صلاة المغرب في مدينة الرياض في الساعة 6:15 مساءا.

توقيت صلاة المغرب في مدينة جدة في الساعة 6:42 مساءا.

توقيت صلاة المغرب في مدينة مكة المكرمة في الساعة 6:39 مساءا.

توقيت صلاة المغرب في المدينة المنورة في الساعة 6:43 مساءا.

توقيت اذان المغرب في مدينة الدمام في الساعة 6:03 مساءا.

توقيت صلاة المغرب في مدينة الطائف في الساعة 6:37 مساءا.

توقيت آذان المغرب في مدينة تبوك في الساعة 6:58 مساءا.

توقيت اذان المغرب في مدينة بريدة في الساعة 6:27 مساءا.

موعد اذان المغرب في مدينة خميس مشيط في الساعة 6:25 مساءا.

توقيت صلاة آذان المغرب في مدينة حائل في الساعة 6:37 مساءا.

توقيت اذان المغرب في مدينة نجران في الساعة 6:19 مساءا.

توقيت آذان المغرب في مدينة أبها في الساعة 6:26 مساءا.

مواقيت آذان الفجر رمضان 1442 في مدن المملكة العربية السعودية.

توقيت صلاة الفجر في مدينة الرياض في الساعة 4:13 فجرا.

توقيت صلاة الفجر في مدينة جدة في الساعة 4:48 فجرا.

توقيت صلاة الفجر في مدينة مكة المكرمة في الساعة 4:45 فجرا.

توقيت صلاة الفجر في المدينة المنورة في الساعة 4:41 فجرا.

موعد آذان الفجر في مدينة الدمام في الساعة 3:57 فجرا.

توقيت صلاة الفجر في مدينة الطائف في الساعة 4:42 فجرا.

توقيت صلاة الفجر في مدينة تبوك في الساعة 4:47 فجرا.

توقيت صلاة الفجر في مدينة بريدة في الساعة 4:21 فجرا.

موعد آذان الفجر في مدينة خميس مشيط في الساعة 4:37 فجرا.

توقيت صلاة آذان الفجر في مدينة حائل في الساعة 4:28 فجرا.

توقيت صلاة آذان الفجر في مدينة نجران في الساعة 4:32 فجرا.

توقيت صلاة آذان الفجر في مدينة أبها في الساعة 6:38 فجرا.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم توقيت اذان المغرب وصلاة الفجر في جميع مدن المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك 1442 أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.