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عمر شويل - جدة أوقات دوام البنوك في السعودية في رمضان 2021 ومواعيد إغلاقها ، حدد البنك المركزي السعودي أوقات عمل البنوك في المملكة العربية السعودية في رمضان 2021/1442 ، كما حدد البنك المركزي ساعات عمل مراكز الحوالات المصرفية ، وقام بتحديد كل شئ يخص أوقات العمل في البنوك في السعودية وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال علية بحسب البيان الصادر من البنك المركزي السعودي

أوقات دوام البنوك في السعودية في رمضان 2021

تعمل جميع فروع البنوك في المملكة العربية السعودية لاستقبال العملاء عبر الفروع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة في شهر رمضان 1442 هـ ، 2021 ، لتقديم كافة الخدمات المصرفية التي يحتاجها المسافرون بشكل عاجل ، واستقبال العملاء على مدار اليوم وفروع البنوك في مكة المكرمة والمدينة المنورة والفروع في المناطق المكتظة بالسكان خلال الشهر الفضيل

وبحسب البيان الرسمي للبنك المركزي السعودي ، يرغب الكثير من الناس في معرفة أوقات العمل في السعودية خلال شهر رمضان لعام 2021. وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تفتح أبواب عملائها الساعة 10:00 صباحا وتستمر في استقبال العملاء حتى الساعة 4:00 بعد الظهر.

نهاية دوام البنوك في السعودية في رمضان

ستستمر البنوك في العمل حتى الساعة 4:00 مساءً ، بينما تستقبل الفروع في المنافذ الحدودية والفروع في مكة والمدينة والمناطق المكتظة بالسكان بشكل مستمر المدقق المقدس لمدة شهر واحد ، يجب على جميع الأفراد الذهاب إلى البنك مبكرًا لضمان عدم إغلاق المعاملة المصرفية قبل إتمام المعاملة.

موعد فتح مراكز التحويل المصرفي في رمضان

تبدأ جميع مراكز الحوالات التابعة للبنوك في المملكة العربية السعودية العمل في الساعة 9:30 صباحًا ، وتستمر حتى 8 ساعات عمل مرنة حتى 5:30 مساءً ، يجب على جميع البنوك الامتثال لنظام العمل المطلوب خلال شهر رمضان ، يجب ألا تتجاوز ساعات عمل الموظفين المسلمين عن ست ساعات في اليوم.

موعد أجازة عيد الفطر في السعودية

تنتهي عطلة البنوك لشهر رمضان في المملكة العربية السعودية في يوم (الإثنين) 10 مايو2021 الموافق 28 رمضان / 1442 هـ ، وتبدأ حتى نهاية الإجازة. الأحد / 4 شوال 1442 هـ ، و الموافق 16 مايو 2021 م