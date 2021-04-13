“كبار العلماء” توصي بالاشتغال بالطاعة في رمضان مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

بلادي – الرياض :

أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عموم المسلمين، بالاشتغال بطاعة الله في شهر رمضان المبارك؛ لما فيه من بركات وخيرات.

وشددت على أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي توجه بها الجهات المختصة لمواجهة جائحة “كورونا”، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية جاءت بالعبادات المتنوعة دون أن يلحق بمن يؤديها الضرر أو يتسبب بذلك لغيره.

ودعت الهيئة جميع المسلمين ليكونوا مثالا يقتدى به في القيام بعباداتهم وأنشطتهم، والاهتداء بتعاليم الدين الحنيف الذي جاء بتحقيق المصالح ودرء المفاسد.