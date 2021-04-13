“العقاري” يوقع اتفاقيتين مع بنكي الرياض والبلاد لتقديم خدمات تمويلية لمستفيدي “سكني” داخل الفروع

بلادي – الرياض :

وقع صندوق التنمية العقارية، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية شراكة مع بنك الرياض، لتقديم خدمات تمويلية وسكنية لمستفيدي برنامج “سكني”، داخل فروع الصندوق حول المملكة.

وتعد هذه الاتفاقية الثالثة التي يوقعها الصندوق مع الجهات التمويلية، وذلك استمراراً للتعاون المشترك بما يسهم في تسريع وتيرة التملك السكني للأسر والوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان.

وكان البنك قد وقع أمس اتفاقية مماثلة مع بنك البلاد، لتقديم الخدمات التمويلية والعروض الخاصة لمستفيدي سكني من خلال فروع الصندوق حول المملكة؛ وذلك في إطار السعي الدائم في تسهيل إجراءات المستفيدين بتملّك المسكن الملائم وتمكينهم من الاستفادة من العروض الحصرية.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، الذي وقع الاتفاقية من جانب الصندوق، بجانب الرئيس الأول لمصرفية الأفراد بالبنك رياض الزهراني، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الوثيقة مع الجهات التمويلية المعتمدة؛ بهدف تسهيل إجراءات القرض العقاري المدعوم دون الحاجة للتنقل والبحث بين الجهات التمويلية.

وبيَّن أن الاتفاقية تستهدف تقديم الحلول التمويلية والسكنية للأسر السعودية ضمن برنامج القرض العقاري المدعوم تحت سقف واحد داخل مقار فروع الصندوق؛ مما يختصر الجهد والوقت لإنهاء إجراءات القرض المدعوم.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان عن اعتزاز البنك بالشراكة الوثيقة والمستمرة بين البنك وصندوق التنمية العقارية، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للإسهام في زيادة نسبة تملك المواطنين لمنازلهم تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.