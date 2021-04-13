“المرور” ينشر خرائط توضيحية لتسهيل وصول المعتمرين والمصلين إلى الحرم المكي

بلادي – الرياض :

نشرت الإدارة العامة للمرور خرائط توضيحية لطريقة وصول المصرح لهم، للحرم المكي الشريف، أثناء قدومهم للعمرة أو الصلاة، خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أن موقف الوصول الأول هو موقف “كدي”، ويتم نقل ركاب السيارات المتوقفة فيه إلى موقف الملك عبدالعزيز، ثم يستمرون بالسير وصولا إلى الحرم، فيما يتم نقل ركاب موقف الزاهر إلى موقف جرول ثم يستمرون بالسير حتى الحرم.

أما ركاب السيارات المتوقفة في موقف الجمرات فيتم نقلهم إلى محطة باب علي ويستمرون بالسير للوصول إلى الحرم، بينما ركاب السيارات بموقف طريق الأمير متعب (أنفاق المصافي) فيتم نقلهم إلى محطة شارع أجياد ومن ثم السير للوصول إلى الحرم.