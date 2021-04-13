صورة تاريخية لإضاءة المسجد الحرام كهربائيًا للمرة الأولى قبل 69 عاماً

بلادي – الرياض :
نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صورة تاريخية للحرم المكي مضيئا كهربائيا، للمرة الأولى قبل أكثر من 69 عاما.
وأوضحت الرئاسة أن الصورة تعد أول صورة تم التقاطها للمسجد الحرام مضيئًا في مغرب ليلة 14 صفر 1373 هـ.
جدير بالذكر أن توفر الطاقة الكهربائية في المملكة بدأ من المدينة المنورة، حيث كان المسجد النبوي يُضاء منذ عام 1327هـ من مولدين، أحدهما يعمل على الفحم والآخر على الكيروسين بقدرة عشرين كيلووات، مع وجود بطارية مشحونة لتقوم بإنارة المسجد لصلاة الفجر.
وكان المسجد الحرام المكان الثاني الذي شهد دخول الكهرباء للمملكة، حيث جرت إضاءته في عام 1338هـ باستخدام مولدات خاصة تابعة لإدارة الحرم المكي الشريف كانت مركبة بمحلة أجياد.
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