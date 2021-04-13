“الصندوق العقاري” يُعلن أوقات عمل الفروع ومركز الاتصال الموحد خلال شهر رمضان

بلادي – الرياض :

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم (الثلاثاء)، عن أوقات عمل الفروع في جميع مناطق المملكة ومركز الاتصال الموحد، خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أن جميع الفروع بمناطق المملكة تعمل من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 مساءً، بينما فروع الرياض وجدة والدمام تعمل من الساعة 10 صباحاً وحتى 5 مساءً، وتعمل أيضا خلال يومي الجمعة والسبت من الساعة 1 مساءً وحتى 4 مساءً.

وأبان العصيمي أن مركز الاتصال الموحد يستقبل استفسارات مستفيدي القرض العقاري المدعُوم يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً ومن الساعة 9 مساءً حتى الساعة 2 صباحاً، مبيناً أن قنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد والإجابة على مدار الساعة.

وأشار إلى أن الصندوق وفّر أكثر من 43 خدمة إلكترونية إضافة إلى منصة وتطبيق المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية، والتي تتيح لمستفيدي برنامج “سكني” والصندوق العقاري الاستعلام عن “القرض المدعُوم” والمكان، مشيراً إلى أن الفروع تستقبل المراجعين وفق مواعيد مجدولة من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.