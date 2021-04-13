بلادي – الرياض :
أوضح المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الأفضل لأداء صلاة العشاء والتراويح وذلك بعد قرار قصر أدائها على 30 دقيقة.
وأشار إلى أن صلاة التراويح سُنة والأهم هو الطمأنينة في الأركان، مؤكدًا أن على الأئمة النظر في ما يكون فيه مصلحة الجماعة، بما لا يخالف التعليمات المقررة للاحترازات الوقائية لهذه الجائحة.
وأكد خلال إجابته على سؤال حول الأفضل لأداء صلاة التراويح خلال 30 دقيقة، سواء بجعلها تسليمتين مع الطمأنينة أم تبقى على السُنة في العدد مع التخفيف في القراءة، أن رسول الله ﷺ قال: “صلاة الليل، مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى”.
وأضاف أنه ورد عن السيوطي، أن “النبي ﷺ لم يثبت أنه صلى التراويح 20 ركعة، وإنما أدى صلاة لم يذكر عددها، ثم تأخر في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفتي يوضح الأفضل في أداء صلاة العشاء والتراويح بعد قرار قصرها على 30 دقيقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.