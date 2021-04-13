طريقة أخذ جوال من زين بالتقسيط وأحدث العروض في رمضان 2021

طريقة أخذ جوال من زين بالتقسيط، شركة زين من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات والتي تسعى على راحة العملاء في كل مكان في المملكة وتقدم لهم العديد من العروض منها شراء الجوال بالتقسيط وفق مجموعة من الضوابط التي وضعتها الشركة وسوف نتعرف على طريقة الحصول على جوال من شركة زين بالتقسيط والشروط المطلوبة لذلك.

طريقة أخذ جوال من زين بالتقسيط

يتمكن عميل شركة زين من التمتع بنظام التقسيط على كافة الهواتف التي تقوم الشركة بعرضها ويمكنها أخذ جوال من زين عن طريق عدة خطوات:-

الدخول على موقع شركة زين على الإنترنت وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب على الموقع.

قم بكتابة رقم الهوية ورقم الهاتف والضغط على تسجيل كما يمكن الدخول من حساب فيس بوك.

يقوم العميل باختيار الهاتف الذي يريد من العروض المتوفرة على الموقع.

يتم التعاقد مع الشركة وشراء خط زين والاشتراك في باقة زين حتى يتم نزول الأقساط مع تجديد الباقة.

شروط الحصول على جوال زين بالتقسيط

يتم الحصول على جوال زين بالتقسيط من خلال اتباع الخطوات والضوابط التي وضعتها الشركة ومنها:-

أن يتم تحديد نوع الهاتف ومعرفة الثمن.

تحديد عدد الأقساط والتي تصل إلى عام كامل ويمكن مدها في بعض الهواتف الحديثة.

يتم اختيار وسيلة السداد وفي الأغلب تكون عن طريق السداد الشهري مع فاتورة الباقة.

يتم إضافة قيمة ضريبة القيمة المضافة على ثمن الهاتف وتدخل ضمن الأقساط.

ويمكنك معرفة أحدث العروض للجوالات من شركة زين في رمضان 2021 من خلال الموقع الرسمي لمتجر زين.

باقات شركة زين

تتنوع الباقات التي تعرضها شركة زين لتناسب كافة المستخدمين ومنها باقات الشباب المتعددة مثل باقة شباب(59) وباقة شباب(140)، وباقة شبابا(199) وغيرها من الباقات التي تصل إلى (399) ريال سعودي وتتميز هواتف زين بالتقسيط على مساعدة الشباب في الحصول على الهاتف الأحدث بأقل التكاليف الممكنة.