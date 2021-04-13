نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي schools.madrasati.sa وطريقة حل الاختبارات في المقال التالي
عمر شويل - جدة أصبح رابط منصة مدرستي أحد أهم مايهم الطلاب في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة خاصة بعد أن قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن قيام الطلاب بأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني في كافة مناطق المملكة العربية السعودية من خلال منصة مدرستي التعليمية التابعة للوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم قد قامت بعمل اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1442 من خلال منصة مدرستي وقد استطاع الطلاب أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بشكل جيد، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يؤدي من خلالها طلاب المملكة العربية السعودية اختبارات الفصل الدراسي الثاني.
موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442
وقد تم تحديد موعد اختبارات الطلاب في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، حيث يبدأ طلاب المرحلة الابتدائية اختبارات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي من خلال منصة مدرستي وذلك بداية من يوم الأول من شهر رمضان 1442، والموافق الثالث عشر من شهر أبريل من العام الميلادي 2021.
أما بالنسبة لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية فمن المقرر أن تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني من خلال منصة مدرستي التعليمية التابعة للوزارة بداية من يوم الأحد السادس من شهر رمضان 1442، والموافق الثامن عشر من شهر أبريل الجاري، حيث ستكون كافة الاختبارات من خلال منصة مدرستي التعليمية.
رابط منصة مدرستي
ومن أجل أن يتمكن الطلاب في كافة المراحل الدراسية من الابتدائية وحتى الثانوية من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني فكل ماعليهم هو الذهاب إلى رابط منصة مدرستي التعليمية على الإنترنت وهو: schools.madrasati.sa حيث يتم إتاحة الاختبارات الخاصة بالطلاب في كل مرحلة دراسية وفي المواعيد المحددة التي أعلنت عنها الوزارة من خلال مديريات التعليم التابعة لكل منطقة بالإضافة إلى أن المدارس قد قامت بإخبار كافة الطلاب التابعين لها بموعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442، والتي ستتم من خلال منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم.
طريقة حل الاختبارات عبر منصة مدرستي
ومن أجل أن يقوم الطالب بحل الاختبارات عبر منصة مدرستي فكل ماعليه هو أن يقوم باتباع الخطوات التالية والتي تسهل عليه حل الاختبار بشكل صحيح:
- يقوم الطالب بالدخول إلى منصة مدرستي من خلال الرابط: schools.madrasati.sa.
- يتم اختيار الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.
- يقوم الطالب بادخال الحساب الخاص به ثم الضغط على كلمة Next أو التالي.
- يقوم الطالب بإدخال كلمة المرور الخاصة به ثم يقوم بعمل Sign in أو تسجيل الدخول.
- يتم فتح صفحة الطالب في منصة مدرستي.
- يقوم الطالب باختيار المقررات والمصادر.
- يتم اختيار الاختبارات من خلال قائمة التنقل السريع التي تظهر على الشاشة أو من خلال القائمة التي تظهر من خلال الضغط على المقررات والمصادر.
- يتم فتح صفحة اختباراتي يقوم الطالب بالبحث عن الاختبارات الخاصة به، ويتم ظهور كافة الاختبارات الخاصة بالطالب.
- يقوم الطالب بالضغط على حل الاختبار.
- يتم فتح الاختبار الخاص بالطالب ومن ثم يبدأ الطالب في قراءة الأسئلة وحلها.
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