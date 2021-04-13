نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1442 عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدات المقطوعة ، مع بداية شهر رمضان المبارك 1442 هجرية تزايدات عمليات البحث من المواطنين في المملكة العربية السعودية للبحث عن مقطوعة الضمان الإجتماعي لشهر رمضان من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لمعرفة أسماء المستفيدين بصرف المساعدات المقطوعة التي تصرف بصفة غير منتظمة من الحكومة السعودية لمساعدة المواطنين في شراء الإحتياجات الأساسية من الغذاء والملابس، ضمن خطة المملكة بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين في جميع المدن والأحياء.

المساعدات المقطوعة 1442

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، في صرف المساعدات المقطوعة والمعروفة بمقطوعة الضمان الإجتماعي لمساعدة الأسر والعائلات التي لم تُشمل برعاية الضمان الإجتماعي في المملكة وهي أحد برامج التكافل الإجتماعي وتصرف شهريًا بصفة غير منتظمة منذ بدء عمليات الإصلاح الإقتصادي في المملكة العربية السعودية والتي تتضمن كافة القطاعات الحكومية في المملكة سواء التعليم والصحة والبترول.

رابط الإستعلام صرف المساعدات المقطوعة

قامت وزارة الموارد البشرية في السعودية، بإنشاء موقع إلكتروني خاص لمقطوعة الضمان الإجتماعي حتي يتمكن جميع المواطنين اللذين ينطبق عليهم الشروط بالتقديم وتحديث البيانات عبر الموقع الرسمي وكذلك معرفة موعد المساعدات المقطوعة، ونقدم لكم في موقع ثقفني الإخباري رابط الإستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات التالية:

الدخول لموقع وزارة الموارد البشرية من هنا .

. إدخال رقم السجل المدني.

ثم كتابة رقم التحقق.

ثم الضغط علي كلمة بحث لمعرفة النتائج وأسماء المستفيدين بصرف المساعدات المقطوعة.

الفئات المستفيدية من صرف المساعدات المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية عدد من الفئات المستحقة لصرف مقطوعة الضمان الإجتماعي، من بينهم أسر السجناء وأسر الشهداء والأرامل والمطلقات ومحدوي الدخل والفقراء والمحتاجين وعدم المشمولين بمظلة الضمان الإجتماعي والبرامج التكافلية في المملكة العربية السعودية.