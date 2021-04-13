ما هو نظام منصة سلفة ؟؟ هو التمويل الشخصي دون الحاجة لتحويل الراتب مثل قروض البنوك المختلفة بالمملكة العربية السعودية كمثال الحصول علي قروض من بنك الراجحي، ومنصة سلفة الإلكترونية تقدم تقنية مالية بشكل مختلف عن البنوك حيث تعتمد علي إعدادات مؤسسة فينتش المالية في ترقية مستوي التعاملات البنكية والتمويل كما نصت علي هدفها بالوصول بخدمة العملاء لتجربة بنكية سهلة وفريدة من نوعها، وتقدم المنصة موافقات فورية للحصول علي التمويلات عكس قروض البنوك مثل قروض التمويل من بنك سامبا حيث تقدم إمكانية الحصول علي قرض تمويلي شخصي في غضون خمس عشرة دقيقة من وقت تقديم الطلب.

التعريف بمنصة سلفة الإلكترونية

وتعتبر منصة سلفة الإلكترونية أول منصة سعودية تحصل علي تصريح البنك المركزي بالمملكة لتقديم تمويلات شخصية ، وتعتمد علي تقنيات الذكاء الصناعي في التعاملات الائتمانية والبنكية، وتعتمد علي تقنية المعلومات وسرعة اتخاذ القرارات وتسهيل التعاملات، وتمنح المنصة إمكانيات اكبر لمستفيديها مثل الحصول علي استشارات مالية وإعطاء النصائح المالية لتسريع عمليات الإيداع بحساب المستفيدين، ولكل عميل استقلالية مالية ومعلوماتيه يستدل من خلالها علي العمليات البنكية الحالية والمستقبلية بناء علي بياناته الشخصية ونسب التزامه في السداد، وبخلاف ما تقدمه البنوك التقليدية من قروض مثل قروض التمويل العقاري من البنك السعودي الفرنسي ومنتجات مالية متعددة فإن سرعة العمليات بالنسبة لمنصة سلفة أكبر ميزه اعتمادية بجوار عدم الحاجة لكفيل ضامن.

كيفية الحصول علي تمويل شخصي من خلال منصة سلفة

ومثل ما تقدمه مؤسسة الراجحي من قروض تمويلية ، فإن الكثير من المواطنين في المملكة يبحثون عن تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وهو ما تقدمه منصة سلفة الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية :

أولاً عليك الدخول للموقع الإلكتروني لمنصة سلفة عبر الإنترنت.

نقوم بتحديد قيمة التمويل المطلوب.

نقوم بتحديد فترة السداد المناسبة لنا.

نقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة ورفع الوثائق الداعمة لها.

بعدها يمكنكم استلام إيداع بمبلغ التمويل إلي رقم الحساب الذي نحدده ، فور اكتمال البيانات المطلوبة.

وعن طريق الربط بين المنصة وعدد كبير من البنوك يسهل التعامل علي الإيداعات بشكر فوري فقد تعاقدت المنصة مع العديد من البنوك السعودية والهيئات المالية فضلا عن اعتمادها من قبل البنك المركزي السعودي، و قيمة التمويل لا تقل عن الـ 5000 ريال سعودي، والفيديو التالي يعرض كيفية التقديم علي تمويل من منصة سلفة: