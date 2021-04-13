نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين الجديدة من شركة أرامكو لشهر أبريل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين الجديدة بالسعودية، تعتبر شركة أرامكو السعودية هي المسئولة عن وضع أسعار البنزين والنفط وجميع المنتجات البترولية بشكل شهري وفق الوضع الاقتصادي والتجاري العالمي حيث أن لشركة أرامكو دور كبير في تقديم أنواع الوقود والمنتجات البترولية وأيضًا للبتروكيماويات والغاز الطبيعي فقد قامت الشركة أمس بوضع أسعار البنزين لشهر أبريل بالسعودية حيث يتم تغيير أسعار البنزين في الحادي عشر من كل شهر ميلادي بعد مراجعتها في العاشر من الشهر وكان أمس هو الأحد الموافق الحادي عشر من أبريل ونعرض عليكم أحدث أسعار البنزين بالسعودية.

الأسعار الجديدة للبنزين بالسعودية

نوضح إليكم أسعار البنزين بالسعودية وفقًا لآخر تحديث من شركة أرامكو للنفط بالسعودية أمس ووضعت الأسعار لشهر أبريل كالتالي:

بنزين أخضر 91 سعره للتر الواحد فقط هو 1.99 ريال سعودي.

أما عن بنزين 95 الأحمر فإن سعر اللتر الواحد منه هو 1.94 ريال سعودي.

سعر الديزل هو 0.52 ريال سعودي.

والجدير بالذكر أنه قد شهدت أسعار النفط في هذه الفترة ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة للضربة الحوثية من اليمن والتي أصابت أكبر ميناء لتصدير البنزين في العالم والموجودة بالمملكة العربية السعودية وبمشيئة الله ينتظر انخفاض الأسعار عما قريب مرة أخرى.

شركة أرامكو لتوفير الوقود بكل أنواعه

لشركة أرامكو تاريخ مليء بالنجاحات وخدمة المواطنين بتقديم جميع أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية لسائقي المركبات بجميع أنواعها فمنذ تم تأسيس الشركة من مدة طويلة تمكنت من تقديم أفضل خدماتها حتى أصبحت الشركة الأم المسئولة عن تحديد أسعار النفط والبنزين وجميع أنواع الوقود الأخرى فهي تقدم بنزين 91 وبنزين 95 التي تحتاجها المركبات بكثرة كما أنها تجري الكثير من التجارب والاختبارات على مصادر الوقود تلك حتى تصل إلى المستخدم بأفضل وأعلى جودة حيث تقوم الشركة بإضافة بعض الصبغات المختلفة لكي تعطي الوقود لونًا مميزًا ليسهل التعرف عليه بالبصرة والتأكد من صلاحيتها وجودته أثناء عملية ضخ الوقود ولمتابعة آخر أخبار البنزين يتم زيارة موقع شركة أرامكو .