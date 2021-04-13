نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل موعد صرف المكرمة الملكية في رمضان 1442/2021 وما هي أهم الشروط لاستحقاقها؟ في المقال التالي
يبحث عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المكرمة الملكية في رمضان، حيث أنهم ينتظرون صرفها خلال الفترة الجارية، ولكن لا يعلمون موعدها حتى الآن، ومن الجدير ذكره أن هذه المكرمة تقدم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، ويتم صرفها كل عام، ومن المعتاد أنها تصرف مع بداية شهر رمضان المبارك، من أجل مساعدة المستفيدين لشراء كل ما يحتاجون إليه، وسوف نقدم لحضراتكم مواعيد صرفها والشروط المطلوبة لاستحقاقها في السعودية.
موعد صرف المكرمة الملكية في رمضان
من المعروف عن المكرمة الملكية أنها تصرف بأمر من خادم الحرمين الشريفين بشكل سنوي، وتكون مع دخول شهر رمضان الكريم، وقيمتها تكون من خمسمائة ريال سعودي إلى ألف ريال، وتصرف في هذا الموعد من أجل مساعدة الأشخاص على شراء كل ما يحتاجون إليه في البيت من سلع غذائية ومستلزمات أساسية، وأيضاً ليكونوا جاهزين لشراء الملابس لأولادهم في العيد، ومن المنتظر أن تصرف في النصف الثاني من شهر رمضان، وهناك توقعات بأن قيمتها ستكون أكثر هذا العام بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها الجميع.
شروط الحصول على المكرمة الملكية
يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين على المكرمة الملكية من أجل استحقاقها والحصول عليها بكل سهولة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- أولاً يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية، والتي تعتبر من أهم الشروط.
- يجب ألا يكون لديه أي سجلات تجارية أو ممتلكات عقارية.
- يشترط أن يكون دخله الشهري لا يزيد عن 3 آلاف ريال سعودي.
- يجب أن يكون المستفيد من المكرمة الملكية مقيم دائماً داخل المملكة ولا يقيم خارجها.
- يجب أن تكون كافة البيانات التي يقدمها هذا الشخص صحيحة.
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