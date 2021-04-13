منصة ناجز من وزارة العدل السعودية

قدمت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية منصة ناجز الرقمية من خلال موقع الوزارة الإلكتروني عبر الإنترنت وذلك لتسهيل التعاملات الخاصة بالمواطنين والوافدين مع وزارة العدل السعودي عبر تطبيق إلكتروني سهل وبسيط يختصر كفاة الخدمات الورقية والإدارية طويلة الوقت والتي تهدر مجهود وساعات عمل طويلة بين دواوين الوزارة والإدارات الحكومية المختلفة ، لتقدم بذلك اختصار لكل الجهد والوقت المهدرين وتطبق في نفس الوقت مبدأ التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا ، ومنصة ناجز من وزارة العدل السعودية تدعم بدورها التطور التقني الذي تشهده المملكة وداعمة للتحول الرقمي في ظل رؤية المملكة 2030.

التعريف بمنصة ناجز من وزارة العدل السعودية

تعتبر منصة ناجز الإلكترونية البوابة الرئيسية التي تقدم من خلالها وزارة العدل السعودية خدماتها المختلفة مثل تقديم الطلبات واستعلامات القضاء ، وذلك سعياً من الوزارة والحكومة السعودية بكل عام نحو نيل رضا المستفيدين والمتعاملين معها، وتسهيلاً للخدمات المقدمة للمقيمين والمواطنين وقطاعات الأعمال بالمملكة ، وبالإضافة لما يقدمه النفاذ الوطني من خدمات الملف الوطني الموحد فإن منصة ناجز تضم العديد من الخدمات الإلكترونية التي نستعرضها لكم بمقالنا كخدمات المحاكم والخدمات العقارية وغيرها.

خدمات المنصة الإلكترونية

في ظل سعي العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة للحصول علي أجوبة استفساراتهم إلكترونياً مثل وضع الحضانة بالنسبة للام السعودية عبر بوابة الموقع الإلكتروني لوزارة العدل يستطيع الباحث الحصول علي العديد من الخدمات مثل الخدمات التالية وجاري تحضير المزيد :

خدمات التحقق خدمات التقاضي الإلكتروني. خدمة حجز موعد لدي دائرة عدلية. خدمة قضاياي. خدمة صحيفة الدعوي. خدمة مواعيدي. خدمات الوكالات والإقرارات. خدمة وكالاتي. خدمة إصدار وكالة إلكترونياً. خدمات التنفيذ. خدمات البيانات الشخصية. خدمة تقديم طلب. خدمة طلباتي. خدمات العقارات. خدمة عقاراتي. خدمة طلب أفراغ عقاري بكتابة العدل. خدمة تحديث الصكوك. خدمات المحامون. خدمات طلب ترخيص محاماة. خدمة طلب تجديد ترخيص محاماة. خدمة طلب تحديث بيانات محامي. خدمة طلبات الإعسار. خدمة بيانات من ثبت إعساره. خدمة محاضر الحجز علي الأموال. خدمة الحالات الإجماعية. خدمة الوثائق المعتمدة. خدمة الاستعلام عن الحالة الاجتماعية للمرأة. خدمة طلبات الحالات الاجتماعية. خدمات عقود الزواج. خدمة الاستعلام عن مأذوني ألأنكحه. خدمات العقد الإلكتروني للزواج. خدمة الاستعلام عن عقود الزواج. خدمات التراخيص : تراخيصي.

ومن خلال خدمة خدماتي يمكنكم التعرف علي موقف إيقاف الخدمات من خدمات البنوك ، والفيديو التالي يوضح شرح لكيفية التعامل والاستفادة من خدمات منصة ناجز: