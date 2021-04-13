خطوات تحديث رقم الهاتف في نظام نور 1442

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تحديث رقم الهاتف في نظام نور 1442، يعد هذا الأمر واحد من ضمن الأمور الهامة التي يجب علي جميع المسجلون في النظام التعليمي القيام بها وذلك لأن يتمكنوا من الدخول إلي منصة مدرستي التعليمية وأيضاً القيام بعملية تسجيل الدخول في نظام نور من أجل تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي وفي الروضة.
تحديث رقم الهاتف في نظام نور 1442
يعد نظام نور التعليمي هو وأحد من ضمن الانظمة الإلكترونية الخاصة بوزارة التعليم في الممكلة العربية السعودية ويحتوي هذا النظام علي مجموعة كبيرة من الخدمات التي تساعد الطالب والمعلم علي العديد من الأمور وأيضاً تساعد ولي الأمر علي القيام بالاستعلام عن نتائج الطلاب، وقد أوضحت وزارة التعليم بأنة يجب علي جميع أولياء الأمور القيام بعملية التحديث للبيانات وخاصة أرقام الجوال المسجلة في النظام.
خطوات تسجيل رياض الاطفال عبر نظام نور 1443
يتم تسجيل الطلاب الجدد في الروضة من خلال نظام نور التعليمي حيث يكون ذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-
- الذهاب إلي موقع نظام نور التعليمي علي شبكة الأنترنت.
- إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم بإدخال رقم التحقق البشري.
- الضغط علي زر الدخول.
- من القائمة تقوم باختيار تسجيل الأبناء.
- بعد ذلك تقوم باختيار الروضة.
- تكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة للابن.
- بعد ذلك تقوم بتحديد صلة القرابة.
- اختيار الروضة التي ترغب في التسجيل فيها.
- الضغط علي زر التسجيل.
طريقة تحديث رقم الهاتف في نظام نور 1442
هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب عليك أن تقوم بها مباشرة وذلك من أجل التسجيل في النظام وتكون هذه الخطوات في السطور التالية:
- الذهاب إلي صفحة نظام نور علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عبر رقم الهوية ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من قائمة الخدمات الجانبية تحديث البيانات الشخصية.
- تقوم باختيار تحديث الهاتف المحمول.
- تقوم بكتابة رقم الهاتف الجديد في المكان المخصص له.
- تستقبل رمز التحقق في رسالة نصية علي الهاتف.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رمز التحقق.
- الضغط علي زر الدخول.
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