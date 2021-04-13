طريقة الاستعلام عن طلب قرض بنك التنمية الاجتماعية 1442

الاستعلام عن طلب قرض بنك التنمية الاجتماعية يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الاشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل القيام بعملية الاستعلام عن طلبات القروض المقدمة إلي بنك التنمية في المملكة حيث يقدم هذا البنك العديد من القروض للمواطنين في المملكة من أجل المساعدة في العديد من الأشياء.

طلب قرض بنك التنمية الاجتماعية

يعد بنك التنمية هو واحد من ضمن البنوك الحكومية في المملكة العربية السعودية وهذا البنك واحد من البنوك التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويعمل البنك علي تقديم العديد من القروض للمواطنين في المملكة من أجل إن يتم مساعدتهم علي تحسين مستوي الدخل الشهري وأيضاً تيسير الزواج وفتح المشروعات التجارية.

طريقة الاستعلام عن أقساط القروض في بنك التنمية

قام البنك بتوفير خدمة إلكترونية لجميع المستخدمين من أجل الاستفسار عن قيمة الأقساط ومعرفة الأقساط المتبقية ويكون ذلك عبر القيام بالخطوات التالية:-

الأنتقال إلي موقع بنك التنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية القروض.

اختيار من القائمة التي يتم فتحها لك اقساط القروض.

بعد ذلك تقوم باختيار الاستعلام عن القسط.

تكتب البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

الضغط علي زر الاستعلام.

يعرض لك قيمة الأقساط في صفحة أخري.

طريقة الاستعلام عن طلب قرض بنك التنمية الاجتماعية

حتي تتمكن من معرفة عن طلب التقديم علي القروض يجب عليك القيام بأتباع الخطوات التالية: