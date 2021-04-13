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طريقة الاستعلام عن طلب قرض بنك التنمية الاجتماعية 1442

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ابراهيم الديب 0 تبليغ

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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن طلب قرض بنك التنمية الاجتماعية 1442 - ثقفني

الاستعلام عن طلب قرض بنك التنمية الاجتماعية يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الاشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل القيام بعملية الاستعلام عن طلبات القروض المقدمة إلي بنك التنمية في المملكة حيث يقدم هذا البنك العديد من القروض للمواطنين في المملكة من أجل المساعدة في العديد من الأشياء.

طلب قرض بنك التنمية الاجتماعية

يعد بنك التنمية هو واحد من ضمن البنوك الحكومية في المملكة العربية السعودية وهذا البنك واحد من البنوك التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويعمل البنك علي تقديم العديد من القروض للمواطنين في المملكة من أجل إن يتم مساعدتهم علي تحسين مستوي الدخل الشهري وأيضاً تيسير الزواج وفتح المشروعات التجارية.

طريقة الاستعلام عن أقساط القروض في بنك التنمية

قام البنك بتوفير خدمة إلكترونية لجميع المستخدمين من أجل الاستفسار عن قيمة الأقساط ومعرفة الأقساط المتبقية ويكون ذلك عبر القيام بالخطوات التالية:-

  • الأنتقال إلي موقع بنك التنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.
  • تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
  • بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية القروض.
  • اختيار من القائمة التي يتم فتحها لك اقساط القروض.
  • بعد ذلك تقوم باختيار الاستعلام عن القسط.
  • تكتب البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص له.
  • بعد ذلك تقوم بكتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
  • الضغط علي زر الاستعلام.
  • يعرض لك قيمة الأقساط في صفحة أخري.

طريقة الاستعلام عن طلب قرض بنك التنمية الاجتماعية

حتي تتمكن من معرفة عن طلب التقديم علي القروض يجب عليك القيام بأتباع الخطوات التالية:

  • زيارة موقع بنك التنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.
  • إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.
  • الضغط علي زر الدخول في حسابك.
  • بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة طلبات القروض.
  • يتم فتح لك نموذج تكتب فية رقم الهوية ثم البيانات الشخصية.
  • تحديد نوع القرض المقدم علية.
  • إدخال رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
  • الضغط علي زر عرض.
  • الأنتظار حتي يتم عرض لك حالة الطلب الخاص بك في الصفحة الأخري.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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